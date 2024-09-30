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СВО должна завершиться достижением целей России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 30.09.2024 (обновлено: 14:49 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/peskov-1975495893.html
СВО должна завершиться достижением целей России, заявил Песков
СВО должна завершиться достижением целей России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2024
СВО должна завершиться достижением целей России, заявил Песков
Опытные политики могут иметь свою точку зрения на украинский конфликт, Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижениям... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:59
2024-09-30T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сербия
дмитрий песков
александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Опытные политики могут иметь свою точку зрения на украинский конфликт, Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижениям ее целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле относятся к прогнозу президента Сербии Александра Вучича, что конфликт на Украине якобы будет длиться не менее десяти лет и завершится по "корейскому" сценарию. Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию и не будет разрешен 10, 20 или 30 лет, а напряженные бои будут вестись за каждый населенный пункт для закрепления территории. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938469449.html
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в мире, украина, россия, сербия, дмитрий песков, александр вучич, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Владимир Путин
СВО должна завершиться достижением целей России, заявил Песков

В Кремле прокомментировали прогноз Вучича по конфликту на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Опытные политики могут иметь свою точку зрения на украинский конфликт, Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижениям ее целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле относятся к прогнозу президента Сербии Александра Вучича, что конфликт на Украине якобы будет длиться не менее десяти лет и завершится по "корейскому" сценарию.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию и не будет разрешен 10, 20 или 30 лет, а напряженные бои будут вестись за каждый населенный пункт для закрепления территории.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСербияДмитрий ПесковАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
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