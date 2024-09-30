https://ria.ru/20240930/pensiya-1975484017.html
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы - РИА Новости, 30.09.2024
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы
Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:35
2024-09-30T12:35
2024-09-30T12:35
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше двух, - родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Авторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сенаторы РФ Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. В сопроводительных документах уточняется, что величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10. Кроме того, данное отчисление будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ. "Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц", - отмечается в пояснительной записке.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), елена афанасьева, вадим деньгин, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы
В Госдуму внесли проект о праве детей передавать родителям свои пенсионные баллы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше двух, - родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Авторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
, сенаторы РФ Елена Афанасьева
и Вадим Деньгин
.
В сопроводительных документах уточняется, что величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10. Кроме того, данное отчисление будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ.
"Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц", - отмечается в пояснительной записке.