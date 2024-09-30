https://ria.ru/20240930/pensiya-1975484017.html

В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы

В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы - РИА Новости, 30.09.2024

В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы

Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:35

2024-09-30T12:35

2024-09-30T12:35

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

елена афанасьева

вадим деньгин

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше двух, - родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Авторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сенаторы РФ Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. В сопроводительных документах уточняется, что величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10. Кроме того, данное отчисление будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ. "Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240802/ldpr-1963572563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, леонид слуцкий (политик), елена афанасьева, вадим деньгин, госдума рф, лдпр