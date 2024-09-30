Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pensiya-1975484017.html
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы - РИА Новости, 30.09.2024
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы
Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:35
2024-09-30T12:35
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
елена афанасьева
вадим деньгин
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше двух, - родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Авторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сенаторы РФ Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. В сопроводительных документах уточняется, что величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10. Кроме того, данное отчисление будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ. "Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240802/ldpr-1963572563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), елена афанасьева, вадим деньгин, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили разрешить детям передавать родителям пенсионные баллы

В Госдуму внесли проект о праве детей передавать родителям свои пенсионные баллы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Законопроект, который разрешает детям передавать родителям свои пенсионные баллы, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше двух, - родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Авторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сенаторы РФ Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.
В сопроводительных документах уточняется, что величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10. Кроме того, данное отчисление будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ.
"Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц", - отмечается в пояснительной записке.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет
2 августа, 01:10
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Елена АфанасьеваВадим ДеньгинГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала