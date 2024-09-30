https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html

ПАСЕ отказала РИА Новости в аккредитации на выступление Ассанжа

ПАСЕ отказала РИА Новости в аккредитации на выступление Ассанжа - РИА Новости, 30.09.2024

ПАСЕ отказала РИА Новости в аккредитации на выступление Ассанжа

Парламентская ассамблея Совета Европы отказала журналисту РИА Новости в аккредитации на выступление основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сославшись на РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:21

2024-09-30T14:21

2024-09-30T15:08

в мире

россия

джулиан ассанж

парламентская ассамблея совета европы

wikileaks

совет европы

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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы отказала журналисту РИА Новости в аккредитации на выступление основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сославшись на большое число заявок. "Из-за большого количества полученных запросов мы не можем вас аккредитовать", — ответили в пресс-службе ПАСЕ на запрос на освещение мероприятия. Заявку на аккредитацию журналист направил заранее, 26 сентября. Ассанж 1 октября даст показания перед комитетом ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы, а также первыми официальными показаниями по его делу.Заседание комитета пройдет с 8:30 до 10:00 по местному времени. Как сообщил Wikileaks, Ассанж будет присутствовать в Страсбурге лично в связи с "исключительным характером приглашения", хотя продолжает восстанавливаться после тюремного заключения. О выступлении Ассанжа стало известно после публикации доклада ПАСЕ по его делу. Wikileaks напоминает, что в докладе подтверждается, что журналист может считаться политическим заключенным. В конце июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Слушание по его делу состоялось на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. После этого журналист вылетел на родину в Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, только если они будут соответствовать российской конституции. В тот же день ПАСЕ единогласно проголосовала за исключение России, и с 16 марта она перестала быть членом организации.

https://ria.ru/20240709/akkreditatsiya-1958396670.html

https://ria.ru/20240624/zakharova-1955059919.html

https://radiosputnik.ru/20240516/yunesko-1946439074.html

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в мире, россия, джулиан ассанж, парламентская ассамблея совета европы, wikileaks, совет европы