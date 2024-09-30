https://ria.ru/20240930/parizh-1975526506.html

В Париже начался суд над Ле Пен и членами ее партии

В Париже начался суд над Ле Пен и членами ее партии - РИА Новости, 30.09.2024

В Париже начался суд над Ле Пен и членами ее партии

В коррекционном трибунале Парижа начались слушания по делу против Марин Ле Пен и 24 ее соратников по партии "Национальное объединение", которых обвиняют в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:35

2024-09-30T14:35

2024-09-30T16:42

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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. В коррекционном трибунале Парижа начались слушания по делу против Марин Ле Пен и 24 ее соратников по партии "Национальное объединение", которых обвиняют в отмывании средств Европарламента, передает корреспондент РИА Новости. Слушания начались в 13:30 по парижскому времени. Ожидается, что они будут проходить по три раза в неделю вплоть до 27 ноября. Марин Ле Пен, ее отца Жан-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" в 2004-2016 годах. Утверждается, что за счет средств Европарламента они платили парламентским ассистентам, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение". Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья. Его дочь обвиняют, в частности, в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.Если Марин Ле Пен признают виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы, штраф до миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение пяти-десяти лет. Это может стоить ей права участия в президентских выборах 2027-го. Ожидается, что суд вынесет решение в начале 2025 года. В июле партия "Национальное объединение" лидировала на внеочередных парламентских выборах после первого тура, но в итоге заняла только третье место из-за сделки партии президента Эммануэля Макрона и коалиции левых. Тем не менее "Национальному объединению" удалось значительно увеличить число своих представителей в парламенте. Опросы прочат Марин Ле Пен лидерство на выборах президента в 2027-м.

https://radiosputnik.ru/20240214/sarkozi-1927365906.html

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в мире, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, европарламент