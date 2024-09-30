https://ria.ru/20240930/parfenov-1975591588.html
"Ветераны России" призвали отправить депутата Парфенова на СВО
"Ветераны России" призвали отправить депутата Парфенова на СВО - РИА Новости, 30.09.2024
"Ветераны России" призвали отправить депутата Парфенова на СВО
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принять меры в отношении депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на специальную РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:29
2024-09-30T18:29
2024-09-30T21:35
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принять меры в отношении депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на специальную военную операцию после появившихся в интернете сообщений об использовании депутатом рабочего кабинета для личных встреч. Ранее ряд Telegram-каналов распространил кадры, на которых изображен похожий на Парфенова человек в момент интимной встречи, как утверждалось, в рабочем кабинете. "Ветераны России" в связи с этим обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину. "Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. Авторы обращения считают, что исправить ситуацию депутат мог бы "только приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы". "Ветераны России" подчеркнули, что сообщения о поведении депутата от КПРФ вызвали бурную реакцию в обществе, в том числе и у бойцов в зоне СВО. По мнению представителей движения, действия, о которых сообщалось, формируют угрозу для общественности, а подобный пример способен привести к деградации моральных норм и ценностей.
https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html
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вячеслав володин, общество
Вячеслав Володин, Общество
"Ветераны России" призвали отправить депутата Парфенова на СВО
"Ветераны России" просят Володина отправить депутата ГД от КПРФ Парфенова на СВО
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принять меры в отношении депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на специальную военную операцию после появившихся в интернете сообщений об использовании депутатом рабочего кабинета для личных встреч.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил кадры, на которых изображен похожий на Парфенова человек в момент интимной встречи, как утверждалось, в рабочем кабинете. "Ветераны России" в связи с этим обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину
.
"Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. Авторы обращения считают, что исправить ситуацию депутат мог бы "только приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы".
"Ветераны России" подчеркнули, что сообщения о поведении депутата от КПРФ вызвали бурную реакцию в обществе, в том числе и у бойцов в зоне СВО. По мнению представителей движения, действия, о которых сообщалось, формируют угрозу для общественности, а подобный пример способен привести к деградации моральных норм и ценностей.