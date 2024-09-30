https://ria.ru/20240930/otravlenie-1975444844.html

Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили

Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили - РИА Новости, 30.09.2024

Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили

Погибших четверых детей от отравления под Красноярском похоронили в селе Красная Сопка Назаровского района, помощь в погребении оказала администрация района,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:43

2024-09-30T10:43

2024-09-30T10:55

происшествия

отравление семьи в красноярском крае

назаровский район

олег пономарев

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Погибших четверых детей от отравления под Красноярском похоронили в селе Красная Сопка Назаровского района, помощь в погребении оказала администрация района, сообщил РИА Новости глава Красной Сопки Олег Пономарев."Да, похоронили на местном кладбище. Район полностью на себя взял похороны, то есть все организовал, и сбор денежных средств. Также и мы взяли на себя помощь, собрали денежные средства, жители собрали. Денежных средств достаточно даже не только для проведения похорон и поминального обеда, но и достаточно для установки оградки и памятника на будущее", - сказал собеседник, отметив, что это большая трагедия для всех жителей села.Четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье, 22 сентября, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы в пятницу выдало предварительное заключение. Экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.Ранее следком заявлял, что следствие повторно допросит родителей погибших детей после похорон, при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. При первом допросе родители сообщили, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом, была открыта только форточка.

https://ria.ru/20240929/otravlenie-1975333558.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

назаровский район

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происшествия, отравление семьи в красноярском крае, назаровский район, олег пономарев, следственный комитет россии (ск рф)