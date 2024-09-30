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Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини - РИА Новости, 30.09.2024
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23:28 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/orban-1975624322.html
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини - РИА Новости, 30.09.2024
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку главе парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в судебном... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T23:28
2024-09-30T23:28
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БУДАПЕШТ, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку главе парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в судебном процессе, сравнив его с делами против экс-президента США Дональда Трампа и вице-премьера Италии Маттео Сальвини. В коррекционном трибунале Парижа в понедельник начались слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте против главы ее фракции в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев. Слушания продлятся до 27 ноября. "Дональд Трамп, Маттео Сальвини, а теперь и Марин Ле Пен. Все гордые патриоты, и сейчас все они под ударом правосудия. Продолжайте бороться, госпожа Ле Пен!" - написал Орбан в соцсети Х. Марин Ле Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья. Марин Ле Пен обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если Марин Ле Пен признают виновной по всем обвинениям, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, до 1 миллиона евро штрафа и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет, что может стоить ей права участия в президентских выборах 2027 года. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года. В середине сентября прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240930/parizh-1975534219.html
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в мире, венгрия, сша, италия, марин ле пен, дональд трамп, маттео сальвини, европарламент
В мире, Венгрия, США, Италия, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, Маттео Сальвини, Европарламент
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини

Орбан выразил поддержку Ле Пен в суде, сравнив его с делами Трампа и Сальвини

© AP Photo / Louise DelmotteЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку главе парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в судебном процессе, сравнив его с делами против экс-президента США Дональда Трампа и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.
В коррекционном трибунале Парижа в понедельник начались слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте против главы ее фракции в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев. Слушания продлятся до 27 ноября.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее
Вчера, 14:57
"Дональд Трамп, Маттео Сальвини, а теперь и Марин Ле Пен. Все гордые патриоты, и сейчас все они под ударом правосудия. Продолжайте бороться, госпожа Ле Пен!" - написал Орбан в соцсети Х.
Марин Ле Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья.
Марин Ле Пен обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.
Если Марин Ле Пен признают виновной по всем обвинениям, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, до 1 миллиона евро штрафа и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет, что может стоить ей права участия в президентских выборах 2027 года. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Найден способ спасти Германию от радикалов
23 сентября, 08:00
В середине сентября прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
 
В миреВенгрияСШАИталияМарин Ле ПенДональд ТрампМаттео СальвиниЕвропарламент
 
 
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