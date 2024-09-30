https://ria.ru/20240930/orban-1975394149.html

Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" с победой на выборах

Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" с победой на выборах - РИА Новости, 30.09.2024

Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах, назвав ее исторической. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:26

2024-09-30T00:26

2024-09-30T00:26

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виктор орбан

австрийская партия свободы

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах, назвав ее исторической. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пунктов больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентного пункта меньше, чем в 2019 году. "Новая победа для "Патриотов" (парламентской группы в Европарламенте - ред.) - историческая победа АПС в Австрии! Поздравления Герберту Киклю!" - написал Орбан в соцсети X. АПС вместе с правящей венгерской партией "Фидес" и чешской партией ANO в конце июля основала парламентскую группу "Патриоты за Европу", которая сейчас является третьей по величине фракцией в Европарламенте. Ранее партию поздравил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

https://ria.ru/20240929/vena-1975386129.html

https://ria.ru/20240806/avstro-vengriya-1964303169.html

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в мире, венгрия, австрия, виктор орбан, австрийская партия свободы