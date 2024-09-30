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Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию - РИА Новости, 30.09.2024
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16:22 30.09.2024 (обновлено: 17:23 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/oon-1975561193.html
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию - РИА Новости, 30.09.2024
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию
Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:22
2024-09-30T17:23
в мире
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палестина
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бассам саббаг
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КАИР, 30 сен - РИА Новости. Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления, заявил сирийский министр иностранных дел Бассам Саббаг."Сирия требует от стран-членов ООН работать над тем, чтобы положить конец израильской агрессии против Палестины, Сирии и Ливана, привлечь оккупацию (Израиль – ред.) к ответственности за преступления и обеспечить, чтобы она не осталась безнаказанной", - сказал Саббаг в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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в мире, сирия, оон, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бассам саббаг
В мире, Сирия, ООН, Палестина, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бассам Саббаг
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию

Сирия потребовала от ООН привлечь Израиль к ответственности за агрессию

© AP Photo / Richard DrewМинистр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 30 сентября 2024
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 30 сентября 2024
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КАИР, 30 сен - РИА Новости. Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления, заявил сирийский министр иностранных дел Бассам Саббаг.
"Сирия требует от стран-членов ООН работать над тем, чтобы положить конец израильской агрессии против Палестины, Сирии и Ливана, привлечь оккупацию (Израиль – ред.) к ответственности за преступления и обеспечить, чтобы она не осталась безнаказанной", - сказал Саббаг в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Здание штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Иран призвал организовать срочное заседание Совбеза ООН
29 сентября, 02:25
 
В миреСирияООНПалестинаЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Бассам Саббаг
 
 
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