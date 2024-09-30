https://ria.ru/20240930/oon-1975561193.html

Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию

Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию - РИА Новости, 30.09.2024

Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию

Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:22

2024-09-30T16:22

2024-09-30T17:23

в мире

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оон

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

бассам саббаг

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КАИР, 30 сен - РИА Новости. Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления, заявил сирийский министр иностранных дел Бассам Саббаг."Сирия требует от стран-членов ООН работать над тем, чтобы положить конец израильской агрессии против Палестины, Сирии и Ливана, привлечь оккупацию (Израиль – ред.) к ответственности за преступления и обеспечить, чтобы она не осталась безнаказанной", - сказал Саббаг в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20240929/oon-1975300191.html

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ливан

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в мире, сирия, оон, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бассам саббаг