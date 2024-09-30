https://ria.ru/20240930/oon-1975561193.html
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию - РИА Новости, 30.09.2024
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию
Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:22
2024-09-30T16:22
2024-09-30T17:23
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бассам саббаг
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КАИР, 30 сен - РИА Новости. Сирия требует от стран-членов ООН положить конец израильской агрессии против Палестины, Ливана и Сирии и привлечь Израиль к ответственности за преступления, заявил сирийский министр иностранных дел Бассам Саббаг."Сирия требует от стран-членов ООН работать над тем, чтобы положить конец израильской агрессии против Палестины, Сирии и Ливана, привлечь оккупацию (Израиль – ред.) к ответственности за преступления и обеспечить, чтобы она не осталась безнаказанной", - сказал Саббаг в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20240929/oon-1975300191.html
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в мире, сирия, оон, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бассам саббаг
В мире, Сирия, ООН, Палестина, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бассам Саббаг
Сирия потребовала от ООН прекратить израильскую агрессию
Сирия потребовала от ООН привлечь Израиль к ответственности за агрессию