https://ria.ru/20240930/odessa-1975471413.html

Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников

Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников - РИА Новости, 30.09.2024

Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников

Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:46

2024-09-30T11:46

2024-09-30T11:46

в мире

украина

одесса

россия

александр пушкин

максим горький

исаак бабель

юнеско

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что участники акции отправили петиции в областную администрацию и ЮНЕСКО с требованиями отменить демонтаж памятников и переименования улиц города. Помимо противников изменений на место проведения митинга прибыли и их сторонники. Одесский исполком ранее сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе всемирно известному русскому поэту Александру Пушкину, а также писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240803/rada-1963864747.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, максим горький, исаак бабель, юнеско