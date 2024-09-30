https://ria.ru/20240930/odessa-1975471413.html
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников - РИА Новости, 30.09.2024
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:46
2024-09-30T11:46
2024-09-30T11:46
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что участники акции отправили петиции в областную администрацию и ЮНЕСКО с требованиями отменить демонтаж памятников и переименования улиц города. Помимо противников изменений на место проведения митинга прибыли и их сторонники. Одесский исполком ранее сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе всемирно известному русскому поэту Александру Пушкину, а также писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, максим горький, исаак бабель, юнеско
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин, Максим Горький, Исаак Бабель, ЮНЕСКО
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников
"Страна.ua": одесситы митингуют против сноса памятников и переименования улиц