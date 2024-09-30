https://ria.ru/20240930/obstrel-1975623950.html

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР свыше 196 тысяч боеприпасов

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР свыше 196 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2024

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР свыше 196 тысяч боеприпасов

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 196 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T23:19

2024-09-30T23:19

2024-09-30T23:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 196 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 956 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 39 663 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 38 665. Всего противником выпущено 196 055 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года. Отмечается, что с февраля 2022 года погиб 5081 мирный житель, в том числе 152 ребенка, представительство также зафиксировало 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 14 924, среди них 952 ребенка. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2559 транспортных средств, 3965 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 231 медицинское учреждение, 779 учебных заведений, 1637 объектов социального обеспечения, 140 объектов критической инфраструктуры, а также 1178 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 15 405 фактов повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия