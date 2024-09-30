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При обстреле Новогродовки в ДНР пострадала пожилая женщина
При обстреле Новогродовки в ДНР пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 30.09.2024
При обстреле Новогродовки в ДНР пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина получила ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск по освобожденной Новогродовке в ДНР, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:50
2024-09-30T22:50
2024-09-30T22:50
специальная военная операция на украине
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красноармейский район
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пожилая женщина получила ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск по освобожденной Новогродовке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 30 сентября по состоянию на 22.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новогродовка: (Красноармейский район): ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html
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донецкая народная республика, красноармейский район, россия, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейский район, Россия, СЦКК, Происшествия
При обстреле Новогродовки в ДНР пострадала пожилая женщина
Представительство ДНР: при обстреле Новогродовки пострадала пожилая женщина