https://ria.ru/20240930/obstrel-1975613838.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух

Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух - РИА Новости, 30.09.2024

Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух

Число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск города Дзержинск в ДНР возросло до двух, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:13

2024-09-30T21:13

2024-09-30T21:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск города Дзержинск в ДНР возросло до двух, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ранее Приходько уже сообщал об одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела Дзержинска украинскими войсками. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия