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Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух
Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух - РИА Новости, 30.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух
Число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск города Дзержинск в ДНР возросло до двух, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:13
2024-09-30T21:13
2024-09-30T21:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск города Дзержинск в ДНР возросло до двух, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ранее Приходько уже сообщал об одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела Дзержинска украинскими войсками. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух
Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух