https://ria.ru/20240930/obstrel-1975593318.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили в понедельник по Горловке три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:34

2024-09-30T18:34

2024-09-30T18:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Горловке три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 17.20 по 17.40 выпустили по Петровскому району Донецка выпустили пять снарядов того же калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия