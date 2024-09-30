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При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 30.09.2024 (обновлено: 00:15 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/obstrel-1975393093.html
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов - РИА Новости, 30.09.2024
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов
Один человек погиб при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:10
2024-09-30T00:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Один человек погиб при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг осуществил массированную атаку дронов на город Каменка-Днепровская. К сожалению, погиб один мирный житель - мужчина 63 лет", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удары пришлись по недавно отремонтированной спортивной детско-юношеской школе, электроподстанции, кафе, в котором местные мирные жители праздновали свадьбу и день рождения ребенка, а также по автозаправке. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов

Рогов: при атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую погиб человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Один человек погиб при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг осуществил массированную атаку дронов на город Каменка-Днепровская. К сожалению, погиб один мирный житель - мужчина 63 лет", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, удары пришлись по недавно отремонтированной спортивной детско-юношеской школе, электроподстанции, кафе, в котором местные мирные жители праздновали свадьбу и день рождения ребенка, а также по автозаправке.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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