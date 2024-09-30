https://ria.ru/20240930/obstrel-1975393093.html

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов - РИА Новости, 30.09.2024

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов

Один человек погиб при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:10

2024-09-30T00:10

2024-09-30T00:15

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Один человек погиб при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг осуществил массированную атаку дронов на город Каменка-Днепровская. К сожалению, погиб один мирный житель - мужчина 63 лет", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удары пришлись по недавно отремонтированной спортивной детско-юношеской школе, электроподстанции, кафе, в котором местные мирные жители праздновали свадьбу и день рождения ребенка, а также по автозаправке. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия