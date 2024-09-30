При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек, заявил Рогов
Рогов: при атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую погиб человек
Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Один человек погиб при массированной атаке дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг осуществил массированную атаку дронов на город Каменка-Днепровская. К сожалению, погиб один мирный житель - мужчина 63 лет", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, удары пришлись по недавно отремонтированной спортивной детско-юношеской школе, электроподстанции, кафе, в котором местные мирные жители праздновали свадьбу и день рождения ребенка, а также по автозаправке.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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