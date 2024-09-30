Рейтинг@Mail.ru
В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/obrazovanie-1975493429.html
В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование
В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование - РИА Новости, 30.09.2024
В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование
Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает финансирование на образование в 2025 году – 1,57 триллиона... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:51
2024-09-30T12:51
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953787017_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_08ce25528e06a21258d7422ad8a5e46c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает финансирование на образование в 2025 году – 1,57 триллиона рублей, в 2026 году – 1,68 триллиона рублей, в 2027 году – 1,75 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом федерального бюджета предусмотрено финансирование по разделу "Образование": в 2025 году – 1,57 триллиона рублей, в 2026 году – 1,68 триллиона рублей, в 2027 году – 1,75 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953787017_181:0:1964:1337_1920x0_80_0_0_24888124b981df32eca19651afd77347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование

© РИА Новости / Александр КряжевКабинет химии
Кабинет химии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Кабинет химии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает финансирование на образование в 2025 году – 1,57 триллиона рублей, в 2026 году – 1,68 триллиона рублей, в 2027 году – 1,75 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Проектом федерального бюджета предусмотрено финансирование по разделу "Образование": в 2025 году – 1,57 триллиона рублей, в 2026 году – 1,68 триллиона рублей, в 2027 году – 1,75 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Школа - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
Вчера, 12:12
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала