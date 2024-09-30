https://ria.ru/20240930/obrazovanie-1975493429.html

В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование

В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование - РИА Новости, 30.09.2024

В проекте бюджета предусмотрено 1,57 триллиона рублей на образование

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает финансирование на образование в 2025 году – 1,57 триллиона... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:51

2024-09-30T12:51

2024-09-30T12:51

экономика

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает финансирование на образование в 2025 году – 1,57 триллиона рублей, в 2026 году – 1,68 триллиона рублей, в 2027 году – 1,75 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом федерального бюджета предусмотрено финансирование по разделу "Образование": в 2025 году – 1,57 триллиона рублей, в 2026 году – 1,68 триллиона рублей, в 2027 году – 1,75 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html

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экономика, россия