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Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71% - РИА Новости, 30.09.2024
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Ивановская область
 
12:45 30.09.2024
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Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71%
Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71% - РИА Новости, 30.09.2024
Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71%
Модернизация освещения на региональных дорогах в Ивановской области в рамках энергосервисного контракта позволила улучшить качество освещения на трассах... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:45
2024-09-30T12:45
ивановская область
иваново
кинешма
станислав воскресенский
освещение
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Модернизация освещения на региональных дорогах в Ивановской области в рамках энергосервисного контракта позволила улучшить качество освещения на трассах регионального значения и сэкономить энергетические ресурсы на 71%, сообщает пресс-служба департамента дорожного хозяйства и транспорта региона.В 2019 году подрядная организация "Световые Технологии ЭСКО" заменила освещение на 25 километрах участков региональных дорог. Именно этот проект признан одним из лучших в области энергоэффективности в странах БРИКС, говорится в сообщении пресс-службы.На 17 аварийно-опасных участках региональных дорог на смену устаревшим светильникам установили современные светодиодные. Освещение модернизировали на таких важных автообъектах, как мост через Волгу в Кинешме, трасса в аэропорт Иваново, дорога Иваново – Кохма.Всего установлено 619 энергоэффективных светильников и развернута интеллектуальная система управления освещением на основе технологий IoT. Специально для Ивановской области разработана система диммирования, которая позволяет в режиме онлайн осуществлять процесс управления интенсивностью освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Кроме того, налаженный контроль помогает своевременно отследить вышедшее из строя оборудование. Новое оборудование позволило улучшить качество освещения на автомобильных дорогах регионального значения и сэкономить энергетические ресурсы на 71%.С 2019 года по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского проводится системная работа по повышению безопасности дорожного движения, в том числе по освещению региональных дорог и улиц городов. Напомним, в целом протяженность освещенных участков дорог регионального значения за пять лет увеличилась в 6,5 раза. В 2024 году завершаются работы по строительству еще 11 километров линий освещения: на всем протяжении обхода поселка Палех, а также на трассе Иваново – Нижний Новгород в границах поселка Пестяки и в селе Мыт, включая участок дороги Мыт – Верхний Ландех.
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иваново, кинешма, станислав воскресенский, освещение
Ивановская область, Иваново, Кинешма, Станислав Воскресенский, Освещение

Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71%

© Фото : Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской областиНовое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71%
Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71% - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
Новое оборудование на ивановских трассах позволяет экономить энергию на 71%
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Модернизация освещения на региональных дорогах в Ивановской области в рамках энергосервисного контракта позволила улучшить качество освещения на трассах регионального значения и сэкономить энергетические ресурсы на 71%, сообщает пресс-служба департамента дорожного хозяйства и транспорта региона.
В 2019 году подрядная организация "Световые Технологии ЭСКО" заменила освещение на 25 километрах участков региональных дорог. Именно этот проект признан одним из лучших в области энергоэффективности в странах БРИКС, говорится в сообщении пресс-службы.
На 17 аварийно-опасных участках региональных дорог на смену устаревшим светильникам установили современные светодиодные. Освещение модернизировали на таких важных автообъектах, как мост через Волгу в Кинешме, трасса в аэропорт Иваново, дорога Иваново – Кохма.
Всего установлено 619 энергоэффективных светильников и развернута интеллектуальная система управления освещением на основе технологий IoT. Специально для Ивановской области разработана система диммирования, которая позволяет в режиме онлайн осуществлять процесс управления интенсивностью освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Кроме того, налаженный контроль помогает своевременно отследить вышедшее из строя оборудование. Новое оборудование позволило улучшить качество освещения на автомобильных дорогах регионального значения и сэкономить энергетические ресурсы на 71%.
С 2019 года по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского проводится системная работа по повышению безопасности дорожного движения, в том числе по освещению региональных дорог и улиц городов. Напомним, в целом протяженность освещенных участков дорог регионального значения за пять лет увеличилась в 6,5 раза. В 2024 году завершаются работы по строительству еще 11 километров линий освещения: на всем протяжении обхода поселка Палех, а также на трассе Иваново – Нижний Новгород в границах поселка Пестяки и в селе Мыт, включая участок дороги Мыт – Верхний Ландех.
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Ивановская областьИвановоКинешмаСтанислав ВоскресенскийОсвещение
 
 
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