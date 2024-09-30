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Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 30.09.2024 (обновлено: 09:30 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/obman-1975423166.html
Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных
Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных - РИА Новости, 30.09.2024
Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных
Украинские командиры не дают полной информации о заданиях, на которые посылают своих подчинённых, и пытаются ограничить общение новобранцев с теми, кто уже... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:15
2024-09-30T09:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские командиры не дают полной информации о заданиях, на которые посылают своих подчинённых, и пытаются ограничить общение новобранцев с теми, кто уже попадался на такие уловки, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Смолий видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Командование уже не первый раз людей как мясо кидает. Ничего хорошего про них сказать не могу... На позиции обычно обманом закидывают, говорят минимум информации, куда кто едет, берут спонтанностью, когда новенькие приезжают, других отселяют, кто уже был на позициях, чтобы не общались", - заявил он. По его словам, солдаты устали и хотят домой к семьям, но украинское руководство, наоборот, желает, "чтобы война продолжалась". Пленный признался, что, когда шёл служить, надеялся, что это продлится пару недель или максимум месяцев. Кроме того, он заявил, что прежде чем попасть в плен, когда "выбирался из Карловки", был уверен, что, если доберётся до своего подразделения, будет "писать отказ", чтобы отсидеть, но больше не воевать.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных

Пленный Смолий: украинские командиры не дают полной информации о заданиях

© Минобороны РоссииАлександр Смолий
Александр Смолий - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Минобороны России
Александр Смолий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские командиры не дают полной информации о заданиях, на которые посылают своих подчинённых, и пытаются ограничить общение новобранцев с теми, кто уже попадался на такие уловки, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Смолий видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
"Командование уже не первый раз людей как мясо кидает. Ничего хорошего про них сказать не могу... На позиции обычно обманом закидывают, говорят минимум информации, куда кто едет, берут спонтанностью, когда новенькие приезжают, других отселяют, кто уже был на позициях, чтобы не общались", - заявил он.
По его словам, солдаты устали и хотят домой к семьям, но украинское руководство, наоборот, желает, "чтобы война продолжалась".
Пленный признался, что, когда шёл служить, надеялся, что это продлится пару недель или максимум месяцев. Кроме того, он заявил, что прежде чем попасть в плен, когда "выбирался из Карловки", был уверен, что, если доберётся до своего подразделения, будет "писать отказ", чтобы отсидеть, но больше не воевать.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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