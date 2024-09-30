https://ria.ru/20240930/obman-1975423166.html

Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных

Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных - РИА Новости, 30.09.2024

Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных

Украинские командиры не дают полной информации о заданиях, на которые посылают своих подчинённых, и пытаются ограничить общение новобранцев с теми, кто уже... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:15

2024-09-30T09:15

2024-09-30T09:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские командиры не дают полной информации о заданиях, на которые посылают своих подчинённых, и пытаются ограничить общение новобранцев с теми, кто уже попадался на такие уловки, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Смолий видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Командование уже не первый раз людей как мясо кидает. Ничего хорошего про них сказать не могу... На позиции обычно обманом закидывают, говорят минимум информации, куда кто едет, берут спонтанностью, когда новенькие приезжают, других отселяют, кто уже был на позициях, чтобы не общались", - заявил он. По его словам, солдаты устали и хотят домой к семьям, но украинское руководство, наоборот, желает, "чтобы война продолжалась". Пленный признался, что, когда шёл служить, надеялся, что это продлится пару недель или максимум месяцев. Кроме того, он заявил, что прежде чем попасть в плен, когда "выбирался из Карловки", был уверен, что, если доберётся до своего подразделения, будет "писать отказ", чтобы отсидеть, но больше не воевать.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

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россия, вооруженные силы украины