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ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме - РИА Новости, 30.09.2024
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00:50 30.09.2024 (обновлено: 01:39 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/oae-1975395070.html
ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме
ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме - РИА Новости, 30.09.2024
ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме
ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки ОАЭ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:50
2024-09-30T01:39
оаэ
хартум (город)
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лига арабских государств
африканский союз
судан
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ДОХА, 30 сен - РИА Новости. ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки ОАЭ повстанцев из "Сил быстрого реагирования", говорится в сообщении эмиратского МИД, переданном госагентством новостей WAM."Государство Объединенные Арабские Эмираты решительно осудило жестокую атаку на резиденцию главы миссии ОАЭ в Хартуме при участии самолета суданских вооруженных сил, что привело к серьезному повреждению здания, требует от вооруженных сил Судана понести полную ответственность за этот трусливый поступок", - отмечается в заявлении.При этом министерство иностранных дел указало, что "направит ноту протеста Лиге арабских государств, Африканскому союзу и Организации Объединенных Наций в связи с этим нападением суданских вооруженных сил, которое представляет собой вопиющее нарушение основного принципа по обеспечению защиты диппредставительств".Власти Судана неоднократно обвиняли ОАЭ в финансовой поддержке и снабжении оружием противостоящих им повстанцев из "Сил быстрого реагирования", военные действия с которыми ведутся на территории страны почти 2,5 года. В связи с военными действиями в суданской столице и ее пригородах иностранные государства были вынуждены перевести свои дипмиссии в Порт-Судан на восток страны, который находится под властью официальных властей.
https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html
https://ria.ru/20240926/peremirie-1974739066.html
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хартум (город)
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оаэ, хартум (город), в мире, лига арабских государств, африканский союз, судан
ОАЭ, Хартум (город), В мире, Лига арабских государств, Африканский союз, Судан
ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме

МИД ОАЭ: суданский самолет ударил по резиденции главы дипмиссии в Хартуме

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум
Дым в городе Хартум - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум. Архивное фото
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ДОХА, 30 сен - РИА Новости. ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки ОАЭ повстанцев из "Сил быстрого реагирования", говорится в сообщении эмиратского МИД, переданном госагентством новостей WAM.
"Государство Объединенные Арабские Эмираты решительно осудило жестокую атаку на резиденцию главы миссии ОАЭ в Хартуме при участии самолета суданских вооруженных сил, что привело к серьезному повреждению здания, требует от вооруженных сил Судана понести полную ответственность за этот трусливый поступок", - отмечается в заявлении.
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При этом министерство иностранных дел указало, что "направит ноту протеста Лиге арабских государств, Африканскому союзу и Организации Объединенных Наций в связи с этим нападением суданских вооруженных сил, которое представляет собой вопиющее нарушение основного принципа по обеспечению защиты диппредставительств".
Власти Судана неоднократно обвиняли ОАЭ в финансовой поддержке и снабжении оружием противостоящих им повстанцев из "Сил быстрого реагирования", военные действия с которыми ведутся на территории страны почти 2,5 года. В связи с военными действиями в суданской столице и ее пригородах иностранные государства были вынуждены перевести свои дипмиссии в Порт-Судан на восток страны, который находится под властью официальных властей.
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