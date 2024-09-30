ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме
МИД ОАЭ: суданский самолет ударил по резиденции главы дипмиссии в Хартуме
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум. Архивное фото
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ДОХА, 30 сен - РИА Новости. ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки ОАЭ повстанцев из "Сил быстрого реагирования", говорится в сообщении эмиратского МИД, переданном госагентством новостей WAM.
"Государство Объединенные Арабские Эмираты решительно осудило жестокую атаку на резиденцию главы миссии ОАЭ в Хартуме при участии самолета суданских вооруженных сил, что привело к серьезному повреждению здания, требует от вооруженных сил Судана понести полную ответственность за этот трусливый поступок", - отмечается в заявлении.
При этом министерство иностранных дел указало, что "направит ноту протеста Лиге арабских государств, Африканскому союзу и Организации Объединенных Наций в связи с этим нападением суданских вооруженных сил, которое представляет собой вопиющее нарушение основного принципа по обеспечению защиты диппредставительств".
Власти Судана неоднократно обвиняли ОАЭ в финансовой поддержке и снабжении оружием противостоящих им повстанцев из "Сил быстрого реагирования", военные действия с которыми ведутся на территории страны почти 2,5 года. В связи с военными действиями в суданской столице и ее пригородах иностранные государства были вынуждены перевести свои дипмиссии в Порт-Судан на восток страны, который находится под властью официальных властей.
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