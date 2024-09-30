https://ria.ru/20240930/oae-1975395070.html

ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме

ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме - РИА Новости, 30.09.2024

ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме

ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки ОАЭ... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:50

2024-09-30T00:50

2024-09-30T01:39

оаэ

хартум (город)

в мире

лига арабских государств

африканский союз

судан

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ДОХА, 30 сен - РИА Новости. ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки ОАЭ повстанцев из "Сил быстрого реагирования", говорится в сообщении эмиратского МИД, переданном госагентством новостей WAM."Государство Объединенные Арабские Эмираты решительно осудило жестокую атаку на резиденцию главы миссии ОАЭ в Хартуме при участии самолета суданских вооруженных сил, что привело к серьезному повреждению здания, требует от вооруженных сил Судана понести полную ответственность за этот трусливый поступок", - отмечается в заявлении.При этом министерство иностранных дел указало, что "направит ноту протеста Лиге арабских государств, Африканскому союзу и Организации Объединенных Наций в связи с этим нападением суданских вооруженных сил, которое представляет собой вопиющее нарушение основного принципа по обеспечению защиты диппредставительств".Власти Судана неоднократно обвиняли ОАЭ в финансовой поддержке и снабжении оружием противостоящих им повстанцев из "Сил быстрого реагирования", военные действия с которыми ведутся на территории страны почти 2,5 года. В связи с военными действиями в суданской столице и ее пригородах иностранные государства были вынуждены перевести свои дипмиссии в Порт-Судан на восток страны, который находится под властью официальных властей.

https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html

https://ria.ru/20240926/peremirie-1974739066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, хартум (город), в мире, лига арабских государств, африканский союз, судан