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Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ - РИА Новости, 30.09.2024
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
15:34 30.09.2024 (обновлено: 15:39 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ntsfm-1975519423.html
Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ
Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ - РИА Новости, 30.09.2024
Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ
Современные педагогические технологии и новые методики преподавания естественных и точных дисциплин освоили 50 педагогов из 30 городов России в "Школе Росатома... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:34
2024-09-30T15:39
россия
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
время науки
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Современные педагогические технологии и новые методики преподавания естественных и точных дисциплин освоили 50 педагогов из 30 городов России в "Школе Росатома для учителей физики и математики", которая прошла в Национальном центре физики и математики (НЦФМ), сообщает пресс-служба организации.В ходе программы преподаватели участвовали в обсуждении актуальных тем и вызовов, с которыми они сталкиваются в своей работе, активно обменивались опытом, делились практиками, разрабатывали новые методические материалы. На площадке НЦФМ учителя познакомились с ключевыми направлениями Стратегии научно-технологического развития РФ, которые представил в своем докладе научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев. Он отметил ведущую роль преподавателей в подготовке молодежи, как будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности."Молодежи важно понимать перспективы развития науки для определения собственного профессионального пути. Поэтому наша цель, чтобы в результате сотрудничества с педагогическим сообществом мы смогли общими усилиями воспитывать заинтересованных детей, которые не боятся задавать вопросы. Прекрасно, что сегодня учителя хотят общаться с учеными, получать нашу поддержку, чтобы ориентироваться в большом мире науки. Дальше они будут на своем языке передавать это знание от нас к детям. Такое взаимодействие позволит со школьной скамьи “заразить” детей интересом к научному творчеству, а их любознательность направить в правильное русло", – приводятся в сообщении слова Сергеева.В рамках образовательной экскурсии учителя познакомились с инфраструктурой НЦФМ, посетили действующие лаборатории и кампус МГУ Саров, где проходят обучение магистранты и аспиранты по ключевым направлениям научной программы Национального центра. В этот же день учителя Школы посетили научный семинар НЦФМ по физике нейтрино "Нейтрино как окно в новую физику", который провел профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член секции "Физика изотопов водорода" НТС НЦФМ Александр Студеникин. В завершение дня прошла встреча с участниками Студенческого научного общества МГУ Саров, в ходе которой была презентована образовательная платформ "Сетевая онлайн школа Росатома". Проект по популяризации науки и развитию научного наставничества в школах - "Физматенок", представили аспирант МГУ Саров, м.н.с. Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ Алексей Самсонов и аспирантка МГУ Саров Виталия Кулешова, рассказали в НЦФМ.
https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html
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россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук
Россия, Саров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Время науки

Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ

© Фото : пресс-служба НЦФМУчителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ
Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : пресс-служба НЦФМ
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Современные педагогические технологии и новые методики преподавания естественных и точных дисциплин освоили 50 педагогов из 30 городов России в "Школе Росатома для учителей физики и математики", которая прошла в Национальном центре физики и математики (НЦФМ), сообщает пресс-служба организации.
В ходе программы преподаватели участвовали в обсуждении актуальных тем и вызовов, с которыми они сталкиваются в своей работе, активно обменивались опытом, делились практиками, разрабатывали новые методические материалы. На площадке НЦФМ учителя познакомились с ключевыми направлениями Стратегии научно-технологического развития РФ, которые представил в своем докладе научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев. Он отметил ведущую роль преподавателей в подготовке молодежи, как будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности.
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"Молодежи важно понимать перспективы развития науки для определения собственного профессионального пути. Поэтому наша цель, чтобы в результате сотрудничества с педагогическим сообществом мы смогли общими усилиями воспитывать заинтересованных детей, которые не боятся задавать вопросы. Прекрасно, что сегодня учителя хотят общаться с учеными, получать нашу поддержку, чтобы ориентироваться в большом мире науки. Дальше они будут на своем языке передавать это знание от нас к детям. Такое взаимодействие позволит со школьной скамьи “заразить” детей интересом к научному творчеству, а их любознательность направить в правильное русло", – приводятся в сообщении слова Сергеева.
В рамках образовательной экскурсии учителя познакомились с инфраструктурой НЦФМ, посетили действующие лаборатории и кампус МГУ Саров, где проходят обучение магистранты и аспиранты по ключевым направлениям научной программы Национального центра.

В этот же день учителя Школы посетили научный семинар НЦФМ по физике нейтрино "Нейтрино как окно в новую физику", который провел профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член секции "Физика изотопов водорода" НТС НЦФМ Александр Студеникин.

В завершение дня прошла встреча с участниками Студенческого научного общества МГУ Саров, в ходе которой была презентована образовательная платформ "Сетевая онлайн школа Росатома".

Проект по популяризации науки и развитию научного наставничества в школах - "Физматенок", представили аспирант МГУ Саров, м.н.с. Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ Алексей Самсонов и аспирантка МГУ Саров Виталия Кулешова, рассказали в НЦФМ.
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Время наукиРоссияСаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наук
 
 
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