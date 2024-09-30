https://ria.ru/20240930/ntsfm-1975519423.html

Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ

Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ - РИА Новости, 30.09.2024

Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ

Современные педагогические технологии и новые методики преподавания естественных и точных дисциплин освоили 50 педагогов из 30 городов России в "Школе Росатома... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:34

2024-09-30T15:34

2024-09-30T15:39

россия

саров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

время науки

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Современные педагогические технологии и новые методики преподавания естественных и точных дисциплин освоили 50 педагогов из 30 городов России в "Школе Росатома для учителей физики и математики", которая прошла в Национальном центре физики и математики (НЦФМ), сообщает пресс-служба организации.В ходе программы преподаватели участвовали в обсуждении актуальных тем и вызовов, с которыми они сталкиваются в своей работе, активно обменивались опытом, делились практиками, разрабатывали новые методические материалы. На площадке НЦФМ учителя познакомились с ключевыми направлениями Стратегии научно-технологического развития РФ, которые представил в своем докладе научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев. Он отметил ведущую роль преподавателей в подготовке молодежи, как будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности."Молодежи важно понимать перспективы развития науки для определения собственного профессионального пути. Поэтому наша цель, чтобы в результате сотрудничества с педагогическим сообществом мы смогли общими усилиями воспитывать заинтересованных детей, которые не боятся задавать вопросы. Прекрасно, что сегодня учителя хотят общаться с учеными, получать нашу поддержку, чтобы ориентироваться в большом мире науки. Дальше они будут на своем языке передавать это знание от нас к детям. Такое взаимодействие позволит со школьной скамьи “заразить” детей интересом к научному творчеству, а их любознательность направить в правильное русло", – приводятся в сообщении слова Сергеева.В рамках образовательной экскурсии учителя познакомились с инфраструктурой НЦФМ, посетили действующие лаборатории и кампус МГУ Саров, где проходят обучение магистранты и аспиранты по ключевым направлениям научной программы Национального центра. В этот же день учителя Школы посетили научный семинар НЦФМ по физике нейтрино "Нейтрино как окно в новую физику", который провел профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член секции "Физика изотопов водорода" НТС НЦФМ Александр Студеникин. В завершение дня прошла встреча с участниками Студенческого научного общества МГУ Саров, в ходе которой была презентована образовательная платформ "Сетевая онлайн школа Росатома". Проект по популяризации науки и развитию научного наставничества в школах - "Физматенок", представили аспирант МГУ Саров, м.н.с. Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ Алексей Самсонов и аспирантка МГУ Саров Виталия Кулешова, рассказали в НЦФМ.

https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук