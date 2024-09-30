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Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.09.2024
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19:03 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/netanyakhu-1975599692.html
Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху
Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.09.2024
Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:03
2024-09-30T19:03
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
ближний восток
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать. Редкое обращение главы израильского правительства к народу страны, которую в Израиле возвели в ранг врага номер один, состоялось на фоне военных кампаний на палестинских территориях и в Ливане, бомбежек Йемена, авианалетах на Сирию, прямых угроз нанести удар непосредственно по Ирану. "Когда Иран будет окончательно свободен, а этот момент наступит гораздо раньше, чем многие думают, все будет по-другому", - заявил Нетаньяху. Назвав руководителей Ирана "тиранами", он обвинил их в разжигании "бесполезных войн по всему Ближнему Востоку" вместо того, чтобы использовать эти деньги на гражданские нужды. Нетаньяху выразил уверенность в том, что народы Израиля и Ирана могут жить мирно, но вновь пригрозил, что еврейское государства дотянется до любого места на Ближнем Востоке, чтобы защитить себя. "Нет такого места на Ближнем Востоке, до которого мы бы не смогли дотянуться. Нет такого места, куда бы мы не пошли, чтобы защитить наших людей и нашу страну", - заявил он. Иран отрицает приписываемые ему агрессивные устремления и возлагает на Израиль ответственность за эскалацию напряженности в регионе.
https://ria.ru/20240930/iran-1975473036.html
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в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху, ближний восток
В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток
Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху

Нетаньяху обратился к иранцам, заявив, что их страна будет окончательно свободна

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать.
Редкое обращение главы израильского правительства к народу страны, которую в Израиле возвели в ранг врага номер один, состоялось на фоне военных кампаний на палестинских территориях и в Ливане, бомбежек Йемена, авианалетах на Сирию, прямых угроз нанести удар непосредственно по Ирану.
"Когда Иран будет окончательно свободен, а этот момент наступит гораздо раньше, чем многие думают, все будет по-другому", - заявил Нетаньяху.
Назвав руководителей Ирана "тиранами", он обвинил их в разжигании "бесполезных войн по всему Ближнему Востоку" вместо того, чтобы использовать эти деньги на гражданские нужды. Нетаньяху выразил уверенность в том, что народы Израиля и Ирана могут жить мирно, но вновь пригрозил, что еврейское государства дотянется до любого места на Ближнем Востоке, чтобы защитить себя.
"Нет такого места на Ближнем Востоке, до которого мы бы не смогли дотянуться. Нет такого места, куда бы мы не пошли, чтобы защитить наших людей и нашу страну", - заявил он.
Иран отрицает приписываемые ему агрессивные устремления и возлагает на Израиль ответственность за эскалацию напряженности в регионе.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 11:56
 
В миреИранИзраильБиньямин НетаньяхуБлижний Восток
 
 
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