https://ria.ru/20240930/napadeniya-1975619152.html

Одержавшая победу на выборах в Австрии АПС сообщила о нападениях активистов

Одержавшая победу на выборах в Австрии АПС сообщила о нападениях активистов - РИА Новости, 30.09.2024

Одержавшая победу на выборах в Австрии АПС сообщила о нападениях активистов

Одержавшая победу на парламентских выборах в Австрии правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) сообщила о нападениях на ее членов и сторонников со... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:01

2024-09-30T22:01

2024-09-30T22:01

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австрия

карл нехаммер

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ВЕНА, 30 сен - РИА Новости. Одержавшая победу на парламентских выборах в Австрии правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) сообщила о нападениях на ее членов и сторонников со стороны активистов "Антифа". Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, после того как в воскресенье стало известно о победе на выборах выступающей против антироссийских санкций АПС, в центре Вены началась демонстрация против этой политсилы. Несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей в масках, призывающих не допустить правые силы в состав правительственной коалиции, прошли маршем по центральным улицам города. При этом активисты нападали на прохожих, пытавшихся заснять демонстрантов на телефон, дергали их за личные вещи и называли их "фашистами". Корреспондент РИА Новости также подвергся нападению - два участника акции в масках пытались забрать у него телефон и сумку с ноутбуком, а также оскорбляли словесно. "После исторического успеха АПС на вчерашних выборах в Национальный совет произошла целая серия инцидентов против политиков, сотрудников и сторонников АПС. Всего через несколько часов после объявления результатов демонстрация "Антифа" прошла по первому округу и соседнему 9-му округу, где проходила предвыборная вечеринка АПС", - говорится в релизе партии. Как уточнили ее представители, вечеринка партии по случаю выборов несколько раз была нарушена активистами "Антифа". В уборных заведения, где проходило мероприятие, были оставлены надписи на стенах: "Антифа везде! Даже на ваших вечеринках", "АПС, умри!". Кроме того, отмечается, что несколько активистов словесно и физически атаковали гостей вечеринки, а в сотрудницу АПС активист "Антифа" плеснул напиток. Отмечается также, что когда на место прибыл секретарь АПС Михаэль Шнедлиц, активисты попытались плюнуть в него. По данным партии, одного из сотрудников Шнедлица на улице окружили люди в масках и стали оскорблять, присутствовавшая на месте полиция немедленно вмешалась и смогла предотвратить худшее. "Генерального секретаря АПС Кристиана Хафенекера демонстранты узнали у входа в избирательную партию и оскорбили "нацистом". После этого группа агрессивных демонстрантов начала бежать в сторону Хафенекера. Генеральный секретарь АПС вернулся в свой автомобиль и смог добраться до места проведения мероприятия только с помощью полицейского эскорта", - добавили в партии. Кроме того, в АПС сообщили, что на сотрудника партии Кристофа Штайнера напали и ограбили у дверей его дома, когда он возвращался домой. "Он не пострадал, но у него украли мобильный телефон и ноутбук, а также другие вещи", - уточнили в партии. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Согласно предварительным подсчетам результатов, объявленным МВД республики, АПС победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия (АНП, нем. ÖVP) нынешнего канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии (СДПА, нем. SPÖ) с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте. В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов голосования, им предстоит договориться о правительственной коалиции. Это может занять несколько недель.

https://ria.ru/20240930/aps-1975437441.html

https://ria.ru/20240929/avstriya-1975384270.html

https://ria.ru/20240929/avstriya-1975375030.html

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в мире, вена, австрия, карл нехаммер