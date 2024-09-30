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На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов - РИА Новости, 30.09.2024
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15:03 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/mvd-1975538166.html
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов - РИА Новости, 30.09.2024
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов
МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:03
2024-09-30T15:03
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. "В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений", - говорится в документе. На официальном сайте МВД РФ предлагается размещать сведения о наличии или отсутствии об иностранном гражданине ‎в реестре контролируемых лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол, а также серию, номер документа, удостоверяющего личность. В пояснительной записке проекта уточняется, что предоставляемая информация будет открытой и общедоступной и "предоставляется без взимания платы". Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года. В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля. Из закона также следует, что предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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353
60
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов

МВД планирует с 2025 года размещать на сайте информацию о нелегальных мигрантах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта
Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
"В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
На официальном сайте МВД РФ предлагается размещать сведения о наличии или отсутствии об иностранном гражданине ‎в реестре контролируемых лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол, а также серию, номер документа, удостоверяющего личность.
В пояснительной записке проекта уточняется, что предоставляемая информация будет открытой и общедоступной и "предоставляется без взимания платы".
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля. Из закона также следует, что предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Российский паспорт придется заслужить
3 августа, 08:00
 
ОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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