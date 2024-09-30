https://ria.ru/20240930/mvd-1975538166.html

На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов

На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов - РИА Новости, 30.09.2024

На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов

МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:03

2024-09-30T15:03

2024-09-30T15:03

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. "В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений", - говорится в документе. На официальном сайте МВД РФ предлагается размещать сведения о наличии или отсутствии об иностранном гражданине ‎в реестре контролируемых лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол, а также серию, номер документа, удостоверяющего личность. В пояснительной записке проекта уточняется, что предоставляемая информация будет открытой и общедоступной и "предоставляется без взимания платы". Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года. В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля. Из закона также следует, что предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)