https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html

Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года

Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года - РИА Новости, 30.09.2024

Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:44

2024-09-30T15:44

2024-09-30T16:10

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц", - написано в документе.В нем уточняется, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%, медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль."Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 миллиона работников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240911/mrot-1971965179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, мрот