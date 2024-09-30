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Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года - РИА Новости, 30.09.2024
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15:44 30.09.2024 (обновлено: 16:10 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html
Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года
Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года - РИА Новости, 30.09.2024
Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:44
2024-09-30T16:10
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц", - написано в документе.В нем уточняется, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%, медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль."Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 миллиона работников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, россия, госдума рф, мрот
Общество, Россия, Госдума РФ, МРОТ
Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года

Правительство предложило установить МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц", - написано в документе.
В нем уточняется, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%, медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.
"Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 миллиона работников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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