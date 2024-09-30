https://ria.ru/20240930/moskva-1975571256.html

В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства

В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства

В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:58

2024-09-30T16:58

2024-09-30T16:58

москва

ситуация с нелегальными мигрантами

происшествия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД. "Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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Допрос фигурантов по делу о незаконной легализации мигрантов в Москве В Москве раскрыли криминальную схему, участники которой легализовали в России более тысячи мигрантов. 2024-09-30T16:58 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия