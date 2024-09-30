https://ria.ru/20240930/moskva-1975571256.html
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства
В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:58
2024-09-30T16:58
2024-09-30T16:58
москва
ситуация с нелегальными мигрантами
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975569379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6b618002538a7136c1bc6f2ed9d5960.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД. "Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975569379_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce3c3d06d4da31ac8a61d2a9fef684f7.jpg
Допрос фигурантов по делу о незаконной легализации мигрантов в Москве
В Москве раскрыли криминальную схему, участники которой легализовали в России более тысячи мигрантов.
2024-09-30T16:58
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия
Москва, Ситуация с нелегальными мигрантами, Происшествия
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства
Орггруппа в Москве нелегально оформила свыше тыс мигрантов в сфере строительства