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В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства - РИА Новости, 30.09.2024
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16:58 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/moskva-1975571256.html
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства
В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:58
2024-09-30T16:58
москва
ситуация с нелегальными мигрантами
происшествия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД. "Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Допрос фигурантов по делу о незаконной легализации мигрантов в Москве
В Москве раскрыли криминальную схему, участники которой легализовали в России более тысячи мигрантов.
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москва, ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия
Москва, Ситуация с нелегальными мигрантами, Происшествия
В Москве нелегально оформили более тысячи мигрантов в сфере строительства

Орггруппа в Москве нелегально оформила свыше тыс мигрантов в сфере строительства

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве пресечена деятельность орггруппы, легализовавшей через фиктивные компании в сфере строительства свыше 1 тысячи мигрантов, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД.
"Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
МоскваСитуация с нелегальными мигрантамиПроисшествия
 
 
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