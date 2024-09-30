https://ria.ru/20240930/moskva-1975444358.html

Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место

Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место - РИА Новости, 30.09.2024

Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место

Москвич порезал шею оппоненту в ходе конфликта на Калужско-Рижской линии столичного метро, заведено дело о хулиганстве, написала представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:43

2024-09-30T10:43

2024-09-30T11:22

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россия

ирина волк

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Москвич порезал шею оппоненту в ходе конфликта на Калужско-Рижской линии столичного метро, заведено дело о хулиганстве, написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Китай-город" до станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии, между двумя мужчинами произошел конфликт. <...> Житель столицы достал нож и нанес своему оппоненту — приезжему из Волгоградской области — резаную рану шеи", — сообщила она. По ее словам, напавший вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь. "Спустя несколько часов оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства", — добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК России "Хулиганство". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предположительно, причиной конфликта стала просьба пострадавшего уступить место женщине.

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Кадры инцидента в столичном метро, где москвич ударил пассажира ножом по горлу Москвич в метро на станции «Китай-город» ударил пассажира, приехавшего из Волгоградской области, ножом по горлу за просьбу уступить пожилой женщине место. 2024-09-30T10:43 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, ирина волк, москва