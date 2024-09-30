https://ria.ru/20240930/moskva-1975444358.html
Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место
Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место - РИА Новости, 30.09.2024
Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место
Москвич порезал шею оппоненту в ходе конфликта на Калужско-Рижской линии столичного метро, заведено дело о хулиганстве, написала представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:43
2024-09-30T10:43
2024-09-30T11:22
происшествия
россия
ирина волк
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975443743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7b2a646a9fddff00d5d6fadd08f87e2.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Москвич порезал шею оппоненту в ходе конфликта на Калужско-Рижской линии столичного метро, заведено дело о хулиганстве, написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Китай-город" до станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии, между двумя мужчинами произошел конфликт. <...> Житель столицы достал нож и нанес своему оппоненту — приезжему из Волгоградской области — резаную рану шеи", — сообщила она. По ее словам, напавший вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь. "Спустя несколько часов оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства", — добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК России "Хулиганство". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предположительно, причиной конфликта стала просьба пострадавшего уступить место женщине.
https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975443743_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d235be857289c05100670ce47ecd7ead.jpg
Кадры инцидента в столичном метро, где москвич ударил пассажира ножом по горлу
Москвич в метро на станции «Китай-город» ударил пассажира, приехавшего из Волгоградской области, ножом по горлу за просьбу уступить пожилой женщине место.
2024-09-30T10:43
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ирина волк, москва
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Москва
Москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место
МВД: москвич ударил мужчину в метро ножом за просьбу уступить женщине место