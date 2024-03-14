https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html
Мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд в московском метро
Мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд в московском метро - РИА Новости, 14.03.2024
Мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд в московском метро
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою знакомую с платформы под приближающийся поезд на Замоскворецкой линии московского... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:11
2024-03-14T16:11
2024-03-14T17:30
происшествия
ирина волк
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою знакомую с платформы под приближающийся поезд на Замоскворецкой линии московского метро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Вчера вечером на станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул ее с платформы под приближающийся электропоезд. К счастью, машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала", - написала она. Находившийся рядом очевидец не дал злоумышленнику скрыться, а прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемого в покушении на убийство в отдел для дальнейшего разбирательства. На приложенном к посту видео мужчина толкает упирающуюся девушку и сбрасывает ее под приближающийся к линии остановки поезд. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.По данным столичной прокуратуры, мужчина "подошел к бывшей возлюбленной, повалил ее и умышленно толкнул под приближающийся поезд". Женщина успела сгруппироваться, а машинист - затормозить, благодаря чему она не пострадала."Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение 39-летнего мужчины к уголовной ответственности за покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
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Момент нападения мужчины на девушку в московском метро
Момент нападения мужчины на девушку в московском метро
2024-03-14T16:11
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происшествия, ирина волк, москва
Происшествия, Ирина Волк, Москва
Мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд в московском метро
Мужчина поссорился со знакомой и столкнул ее под поезд в московском метро
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою знакомую с платформы под приближающийся поезд на Замоскворецкой линии московского метро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале
.
"Вчера вечером на станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул ее с платформы под приближающийся электропоезд. К счастью, машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала", - написала она.
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Находившийся рядом очевидец не дал злоумышленнику скрыться, а прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемого в покушении на убийство в отдел для дальнейшего разбирательства.
На приложенном к посту видео мужчина толкает упирающуюся девушку и сбрасывает ее под приближающийся к линии остановки поезд.
Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
По данным столичной прокуратуры, мужчина "подошел к бывшей возлюбленной, повалил ее и умышленно толкнул под приближающийся поезд". Женщина успела сгруппироваться, а машинист - затормозить, благодаря чему она не пострадала.
"Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение 39-летнего мужчины к уголовной ответственности за покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
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