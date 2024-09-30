https://ria.ru/20240930/moskva-1975441022.html

В Москве окажут меры по поддержке женщин в кризисных ситуациях

В Москве окажут меры по поддержке женщин в кризисных ситуациях - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве окажут меры по поддержке женщин в кризисных ситуациях

Москва прорабатывает дополнительные меры по поддержке женщин, оказавшихся в кризисных ситуациях, в частности, рассматривает возможность субсидирования частичной РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:26

2024-09-30T10:26

2024-09-30T10:41

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906874063_0:311:2987:1991_1920x0_80_0_0_61b052c16ee031d6d486dab195f3eace.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва прорабатывает дополнительные меры по поддержке женщин, оказавшихся в кризисных ситуациях, в частности, рассматривает возможность субсидирования частичной оплаты аренды жилья до того периода, когда женщина встанет полностью на ноги, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в этом году Москва запустила акцию "Бьет, значит, не любит. Не молчи", которая нашла отклик среди всех: к ней присоединились торговые центры, МФЦ, многие публичные люди. Женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, благодаря городской поддержке могут пожить в кризисном центре, получить переобучение, трудоустроиться и устроить детей в детсады и школы. "Сейчас мы смотрим, какие дополнительные меры могли бы мы еще вести, и рассматриваем возможность субсидирования частичной оплаты аренды жилья до того периода, когда она встанет полностью на ноги и сможет содержать себя и вести новую жизнь. Надеюсь, что такие акции, которые мы еще будем проводить, позволят больше женщинам узнать об их возможностях и достойно выйти из кризисной ситуации, начать новую жизнь", - рассказала Ракова. Вице-мэр добавила, что в Москве уже более 10 лет существует кризисный центр помощи жертвам домашнего насилия. За этот период в центр обратились около двух с половиной тысячи женщин, и подавляющему большинству из них удалось помочь выйти из трудной жизненной ситуации, построить свою жизнь. "Конечно, акция привлекла или увеличила количество женщин, которые обращаются в наши центры, обращаемость увеличилась в разы", - подчеркнула Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html

https://ria.ru/20240716/obrascheniya-1960041731.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова