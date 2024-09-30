https://ria.ru/20240930/moskva-1975433111.html
Власти Москвы рассказали, в какие компании больше инвестировали в этом году
Власти Москвы рассказали, в какие компании больше инвестировали в этом году - РИА Новости, 30.09.2024
Власти Москвы рассказали, в какие компании больше инвестировали в этом году
За первое полугодие спонсорское финансирование в обрабатывающие предприятия Москвы перешагнуло отметку в 129 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:13
2024-09-30T10:13
2024-09-30T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. За первое полугодие спонсорское финансирование в обрабатывающие предприятия Москвы перешагнуло отметку в 129 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По итогам первого шести месяцев этого года инвестиции в московские обрабатывающие производства составили более 129 миллиардов рублей, что превышает показатель аналогичного периодапрошлого года в 1,9 раза. По поручению Сергея Собянина город помогает бизнесу локализовывать и расширять современные наукоемкие производства", – привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что больше всего средств инвесторы вложили в развитие предприятий по выпуску электроники, транспортных средств и оборудования, а также фармацевтической продукции.Кроме того, увеличение объемов инвестирования зафиксировано в пищепроме, химотрасли, а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлообработке, автомобилестроении.По словам министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолия Гарбузова, город поддерживает создание высокотехнологичных импортозамещающих производств."Например, с начала 2024 года Москва заключила шесть офсетных контрактов, по условиям которых в столице появятся предприятия по выпуску лекарственных препаратов, компактной коммунальной техники и комплектующих, тары для цветов из переработанного пластика, медицинской мебели и другой важной для города продукции", — цитирует пресс-служба Гарбузова.Еще одной мерой поддержки, которая пользуется популярностью, стало льготное инвесткредитование. Так, с начала этого года московские компании получили более 90 млрд рублей в рамках данной компании. Также у предприятий есть возможность получить льготные займы, которые можно направить на модернизацию оборудования, расширение экспорта и внедрение новых технологий, добавили в ДИПП.Там напомнили, что для запуска новых предприятий в рамках масштабных инвестпроектов столица предоставляет инвесторам землю на особых условиях без проведения торгов. За первые шесть месяцев текущего года Москва выделил восемнадцать таких участков по льготной ставке 1 рубль в год.
https://ria.ru/20240930/proizvodstvo-1975382848.html
https://ria.ru/20240929/moskva-1975326227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. За первое полугодие спонсорское финансирование в обрабатывающие предприятия Москвы перешагнуло отметку в 129 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По итогам первого шести месяцев этого года инвестиции в московские обрабатывающие производства составили более 129 миллиардов рублей, что превышает показатель аналогичного периодапрошлого года в 1,9 раза. По поручению Сергея Собянина
город помогает бизнесу локализовывать и расширять современные наукоемкие производства", – привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что больше всего средств инвесторы вложили в развитие предприятий по выпуску электроники, транспортных средств и оборудования, а также фармацевтической продукции.
Кроме того, увеличение объемов инвестирования зафиксировано в пищепроме, химотрасли, а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлообработке, автомобилестроении.
По словам министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолия Гарбузова
, город поддерживает создание высокотехнологичных импортозамещающих производств.
"Например, с начала 2024 года Москва заключила шесть офсетных контрактов, по условиям которых в столице появятся предприятия по выпуску лекарственных препаратов, компактной коммунальной техники и комплектующих, тары для цветов из переработанного пластика, медицинской мебели и другой важной для города продукции", — цитирует пресс-служба Гарбузова.
Еще одной мерой поддержки, которая пользуется популярностью, стало льготное инвесткредитование. Так, с начала этого года московские компании получили более 90 млрд рублей в рамках данной компании. Также у предприятий есть возможность получить льготные займы, которые можно направить на модернизацию оборудования, расширение экспорта и внедрение новых технологий, добавили в ДИПП.
Там напомнили, что для запуска новых предприятий в рамках масштабных инвестпроектов столица предоставляет инвесторам землю на особых условиях без проведения торгов. За первые шесть месяцев текущего года Москва выделил восемнадцать таких участков по льготной ставке 1 рубль в год.