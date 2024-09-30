https://ria.ru/20240930/moskva-1975426565.html

Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья

Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья - РИА Новости, 30.09.2024

Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья

Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:28

2024-09-30T09:28

2024-09-30T09:28

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для нас отрадно, что 80%- это люди допенсионного возраста, причем 50% - это люди до 40 лет. Ну и, наверное, понятно, что в основном это женщины", - рассказала Ракова. По её словам, большинство москвичей попадают в Центры ментального здоровья из поликлиник от врачей-терапевтов, врачей общей практики. "И что тоже не может нас не радовать, это по мнению всех, кто работает в центре, все люди, которые туда обращаются, это действительно те, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас. Если помощь им будет оказана качественно, то это не приведет к каким-то более серьезным расстройствам, тем более патологиям", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20240815/moskva-1966316311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова