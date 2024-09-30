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Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
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09:28 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/moskva-1975426565.html
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья
Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:28
2024-09-30T09:28
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для нас отрадно, что 80%- это люди допенсионного возраста, причем 50% - это люди до 40 лет. Ну и, наверное, понятно, что в основном это женщины", - рассказала Ракова. По её словам, большинство москвичей попадают в Центры ментального здоровья из поликлиник от врачей-терапевтов, врачей общей практики. "И что тоже не может нас не радовать, это по мнению всех, кто работает в центре, все люди, которые туда обращаются, это действительно те, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас. Если помощь им будет оказана качественно, то это не приведет к каким-то более серьезным расстройствам, тем более патологиям", - добавила Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья

Заммэра Ракова: чаще всего в Центры ментального здоровья обращаются женщины

© РИА НовостиЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Для нас отрадно, что 80%- это люди допенсионного возраста, причем 50% - это люди до 40 лет. Ну и, наверное, понятно, что в основном это женщины", - рассказала Ракова.
По её словам, большинство москвичей попадают в Центры ментального здоровья из поликлиник от врачей-терапевтов, врачей общей практики.
"И что тоже не может нас не радовать, это по мнению всех, кто работает в центре, все люди, которые туда обращаются, это действительно те, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас. Если помощь им будет оказана качественно, то это не приведет к каким-то более серьезным расстройствам, тем более патологиям", - добавила Ракова.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Москве пройдут экскурсии в центры ментального здоровья
15 августа, 09:09
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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