https://ria.ru/20240930/moskva-1975426565.html
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья
Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:28
2024-09-30T09:28
2024-09-30T09:28
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975422737_0:198:3065:1922_1920x0_80_0_0_e99b2d8307a71f82a9b8c9cbcaa9be18.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для нас отрадно, что 80%- это люди допенсионного возраста, причем 50% - это люди до 40 лет. Ну и, наверное, понятно, что в основном это женщины", - рассказала Ракова. По её словам, большинство москвичей попадают в Центры ментального здоровья из поликлиник от врачей-терапевтов, врачей общей практики. "И что тоже не может нас не радовать, это по мнению всех, кто работает в центре, все люди, которые туда обращаются, это действительно те, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас. Если помощь им будет оказана качественно, то это не приведет к каким-то более серьезным расстройствам, тем более патологиям", - добавила Ракова.
https://ria.ru/20240815/moskva-1966316311.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975422737_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_a8de4244554c7e48793f08153ccf9143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала, кто чаще обращается в Центры ментального здоровья
Заммэра Ракова: чаще всего в Центры ментального здоровья обращаются женщины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Чаще всего в Центры ментального здоровья в столице обращаются женщины, 80% посетителей - люди допенсионного возраста, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Для нас отрадно, что 80%- это люди допенсионного возраста, причем 50% - это люди до 40 лет. Ну и, наверное, понятно, что в основном это женщины", - рассказала Ракова.
По её словам, большинство москвичей попадают в Центры ментального здоровья из поликлиник от врачей-терапевтов, врачей общей практики.
"И что тоже не может нас не радовать, это по мнению всех, кто работает в центре, все люди, которые туда обращаются, это действительно те, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас. Если помощь им будет оказана качественно, то это не приведет к каким-то более серьезным расстройствам, тем более патологиям", - добавила Ракова.