https://ria.ru/20240930/moskva-1975419255.html
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы
Больше 413 тысяч человек старше 80 лет живут в столице, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:46
2024-09-30T08:46
2024-09-30T08:55
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больше 413 тысяч человек старше 80 лет живут в столице, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1020 человек отметили 100-летний юбилей", - рассказала Ракова. По ее словам, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
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общество, москва, анастасия ракова , россия
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Россия
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы
Ракова: самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет