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Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы - РИА Новости, 30.09.2024
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08:46 30.09.2024 (обновлено: 08:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/moskva-1975419255.html
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы
Больше 413 тысяч человек старше 80 лет живут в столице, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:46
2024-09-30T08:55
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больше 413 тысяч человек старше 80 лет живут в столице, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1020 человек отметили 100-летний юбилей", - рассказала Ракова. По ее словам, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет.
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общество, москва, анастасия ракова , россия
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Россия
Ракова назвала возраст самого пожилого жителя Москвы

Ракова: самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во время интервью "РИА Новости"
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во время интервью "РИА Новости"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больше 413 тысяч человек старше 80 лет живут в столице, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1020 человек отметили 100-летний юбилей", - рассказала Ракова.
По ее словам, самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет.
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