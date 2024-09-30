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Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
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06:32 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/moskva-1975411473.html
Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья
Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья
Порядка 60 тысяч москвичек захотели воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:32
2024-09-30T06:32
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Порядка 60 тысяч москвичек захотели воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья, запущенной две недели назад, 20 тысяч - уже прошли и получили результаты, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. "Теперь уже, наверное, все в городе знают, что есть специальный тест, который позволяет определить уровень фертильности женщин, то есть способность ее забеременеть. Программу запустили две недели назад, и на сегодняшний день 60 тысяч женщин уже заявили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти этот тест, 20 тысяч прошли и получили результаты", - рассказала Ракова. По ее словам, городские власти не ожидали такого интереса со стороны москвичек. "Уже первые результаты на выборке 20 тысяч говорят о том, что, увы, достаточно значимому проценту женщин разных возрастов уже сейчас надо отбросить все важные для них вопросы на второй план и заняться главной задачей для любой женщины - стать мамой. И очень важно обратить внимание именно на это сейчас, потому что через несколько лет может быть поздно", - подчеркнула вице-мэр. По ее словам, помимо теста, есть программа, позволяющая обеспечить за счет средств города и забор яйцеклеток, и криоконсервацию. "Мы расширяем программу ЭКО, и для определенных категорий женщин город также берет на себя расходы, связанные с генетическим тестом эмбрионов для того, чтобы быть уверенной, что вы выносите и родите здорового ребенка", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html
https://ria.ru/20240517/zdravookhranenie-1946713143.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья

Ракова: 20 тысяч москвичек сдали тест на фертильность во время нового проекта

© iStock.com / Everyday better to do everything you loveВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / Everyday better to do everything you love
Врач. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Порядка 60 тысяч москвичек захотели воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья, запущенной две недели назад, 20 тысяч - уже прошли и получили результаты, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем.
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"Теперь уже, наверное, все в городе знают, что есть специальный тест, который позволяет определить уровень фертильности женщин, то есть способность ее забеременеть. Программу запустили две недели назад, и на сегодняшний день 60 тысяч женщин уже заявили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти этот тест, 20 тысяч прошли и получили результаты", - рассказала Ракова.
По ее словам, городские власти не ожидали такого интереса со стороны москвичек.
"Уже первые результаты на выборке 20 тысяч говорят о том, что, увы, достаточно значимому проценту женщин разных возрастов уже сейчас надо отбросить все важные для них вопросы на второй план и заняться главной задачей для любой женщины - стать мамой. И очень важно обратить внимание именно на это сейчас, потому что через несколько лет может быть поздно", - подчеркнула вице-мэр.
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По ее словам, помимо теста, есть программа, позволяющая обеспечить за счет средств города и забор яйцеклеток, и криоконсервацию.
"Мы расширяем программу ЭКО, и для определенных категорий женщин город также берет на себя расходы, связанные с генетическим тестом эмбрионов для того, чтобы быть уверенной, что вы выносите и родите здорового ребенка", - заключила собеседница агентства.
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ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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