https://ria.ru/20240930/moskva-1975411473.html

Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья

Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья - РИА Новости, 30.09.2024

Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья

Порядка 60 тысяч москвичек захотели воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:32

2024-09-30T06:32

2024-09-30T06:32

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934225018_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4117c311c6ac9078669107a94242f8d1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Порядка 60 тысяч москвичек захотели воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья, запущенной две недели назад, 20 тысяч - уже прошли и получили результаты, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. "Теперь уже, наверное, все в городе знают, что есть специальный тест, который позволяет определить уровень фертильности женщин, то есть способность ее забеременеть. Программу запустили две недели назад, и на сегодняшний день 60 тысяч женщин уже заявили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти этот тест, 20 тысяч прошли и получили результаты", - рассказала Ракова. По ее словам, городские власти не ожидали такого интереса со стороны москвичек. "Уже первые результаты на выборке 20 тысяч говорят о том, что, увы, достаточно значимому проценту женщин разных возрастов уже сейчас надо отбросить все важные для них вопросы на второй план и заняться главной задачей для любой женщины - стать мамой. И очень важно обратить внимание именно на это сейчас, потому что через несколько лет может быть поздно", - подчеркнула вице-мэр. По ее словам, помимо теста, есть программа, позволяющая обеспечить за счет средств города и забор яйцеклеток, и криоконсервацию. "Мы расширяем программу ЭКО, и для определенных категорий женщин город также берет на себя расходы, связанные с генетическим тестом эмбрионов для того, чтобы быть уверенной, что вы выносите и родите здорового ребенка", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html

https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html

https://ria.ru/20240517/zdravookhranenie-1946713143.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, анастасия ракова