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В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда - РИА Новости, 30.09.2024
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03:46 30.09.2024 (обновлено: 07:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/moskva-1975402921.html
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда
Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:46
2024-09-30T07:55
происшествия
москва
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3...Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса. Ведомство уточняет, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда

В Москве перекрыли часть Ильменского проезда из-за пожара в ЖК "Селигер Сити"

© РИА Новости / Илья Горбунов | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Илья Горбунов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3...Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса.
Ведомство уточняет, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Место пожара в здании на Люсиновской улице в Москве. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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ПроисшествияМоскваПожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
 
 
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