https://ria.ru/20240930/moskva-1975402921.html
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда
Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:46
2024-09-30T03:46
2024-09-30T07:55
происшествия
москва
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3...Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса. Ведомство уточняет, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240531/deptrans-1949726677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда
В Москве перекрыли часть Ильменского проезда из-за пожара в ЖК "Селигер Сити"