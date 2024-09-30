https://ria.ru/20240930/moskva-1975402921.html

В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда

В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда

Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:46

2024-09-30T03:46

2024-09-30T07:55

происшествия

москва

пожар в жк "селигер сити" в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144718/01/1447180150_0:0:2318:1305_1920x0_80_0_0_f10e637ab240065334822da6fb043dd7.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК "Селигер Сити", сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3...Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса. Ведомство уточняет, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240531/deptrans-1949726677.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, пожар в жк "селигер сити" в москве