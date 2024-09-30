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Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии - РИА Новости, 30.09.2024
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18:50 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/modi-1975595858.html
Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии
Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии - РИА Новости, 30.09.2024
Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что терроризму нет места в нашем мире РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:50
2024-09-30T18:50
в мире
израиль
индия
ливан
нарендра моди
биньямин нетаньяху
хезболла
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что терроризму нет места в нашем мире "Поговорил с премьер-министром Нетаньяху о последних событиях в Западной Азии. Терроризму нет места в нашем мире. Крайне важно предотвратить эскалацию в регионе и обеспечить безопасное освобождение всех заложников", - заявил Моди в соцсети X. Он добавил, что Индия привержена поддержке усилий по скорейшему восстановлению мира и стабильности. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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в мире, израиль, индия, ливан, нарендра моди, биньямин нетаньяху, хезболла
В мире, Израиль, Индия, Ливан, Нарендра Моди, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии

Моди заявил, что терроризму нет места в мире и что важно предотвратить эскалацию

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что терроризму нет места в нашем мире
"Поговорил с премьер-министром Нетаньяху о последних событиях в Западной Азии. Терроризму нет места в нашем мире. Крайне важно предотвратить эскалацию в регионе и обеспечить безопасное освобождение всех заложников", - заявил Моди в соцсети X.
Он добавил, что Индия привержена поддержке усилий по скорейшему восстановлению мира и стабильности.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль во время речи лидера "Хезболлы" начал наносить удары по Ливану
19 сентября, 17:47
 
В миреИзраильИндияЛиванНарендра МодиБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
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