Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии
Моди заявил, что терроризму нет места в мире и что важно предотвратить эскалацию
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что терроризму нет места в нашем мире
"Поговорил с премьер-министром Нетаньяху о последних событиях в Западной Азии. Терроризму нет места в нашем мире. Крайне важно предотвратить эскалацию в регионе и обеспечить безопасное освобождение всех заложников", - заявил Моди в соцсети X.
Он добавил, что Индия привержена поддержке усилий по скорейшему восстановлению мира и стабильности.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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19 сентября, 17:47