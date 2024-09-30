https://ria.ru/20240930/modi-1975595858.html

Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии

Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии - РИА Новости, 30.09.2024

Терроризму нет места в мире, заявил премьер Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что терроризму нет места в нашем мире РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:50

2024-09-30T18:50

2024-09-30T18:50

в мире

израиль

индия

ливан

нарендра моди

биньямин нетаньяху

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_175aba285a941a004aa90a6a9da7da7f.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что терроризму нет места в нашем мире "Поговорил с премьер-министром Нетаньяху о последних событиях в Западной Азии. Терроризму нет места в нашем мире. Крайне важно предотвратить эскалацию в регионе и обеспечить безопасное освобождение всех заложников", - заявил Моди в соцсети X. Он добавил, что Индия привержена поддержке усилий по скорейшему восстановлению мира и стабильности. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973697990.html

израиль

индия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, индия, ливан, нарендра моди, биньямин нетаньяху, хезболла