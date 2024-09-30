https://ria.ru/20240930/mks-1975395166.html

Корабль Crew Dragon произвел стыковку к МКС

Корабль Crew Dragon произвел стыковку к МКС - РИА Новости, 30.09.2024

Корабль Crew Dragon произвел стыковку к МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга в понедельник произвел стыковку к Международной... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:52

2024-09-30T00:52

2024-09-30T00:52

космос - риа наука

земля

канаверал

флорида

барри уилмор

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роскосмос

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга в понедельник произвел стыковку к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции на сайте NASA. “Контакт подтвержден в 5:30 вечера по восточному времени (00:30 по мск – ред). Затем космический корабль Dragon завершит стыковку и пройдет ряд проверок, прежде чем экипажи смогут открыть люк и поприветствовать #Crew9 на МКС”, - подтвердило американское космическое агентство NASA в соцсети X. Миссия Crew-9 изначально состояла из четырех человек, но была сокращена до двух для того, чтобы обеспечить два места для задержавшихся на орбите из-за проблем с кораблем Starliner астронавтов-испытателей Барри Уилмора и Суниты Уильямс. НАСА приняло решение об отправке в составе Crew-9 опытного астронавта Ника Хейга и россиянина Александра Горбунова, полет которого на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и НАСА. Экипаж Crew-9 прибыл на космодром на мысе Канаверал в штате Флорида ранее на этой неделе для завершения подготовки к старту. Запуск планировался на четверг, 26 сентября, но он был перенесен по погодным условиям. Crew Dragon в итоге стартовал к МКС в субботу. Планируется, что миссия Crew-9 продлится около пяти месяцев, возвращение экипажа на Землю вместе с астронавтами Уилмор и Уильямс сейчас планируется на февраль 2025 года. Уильямс и Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.

https://ria.ru/20240928/crewkorabl--1975277807.html

https://ria.ru/20240923/soyuz-1974254888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, канаверал, флорида, барри уилмор, ник хейг, наса, роскосмос