https://ria.ru/20240930/mishustin-1975601044.html

Мишустин пригласил президента Ирана в Москву

Мишустин пригласил президента Ирана в Москву - РИА Новости, 30.09.2024

Мишустин пригласил президента Ирана в Москву

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране заявил, что его ждут в Москве для подписания... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:16

2024-09-30T19:16

2024-09-30T19:16

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масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 30 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране заявил, что его ждут в Москве для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба иранского главы исполнительной власти. "Ожидаем вас в Москве для участия в заседании БРИКС, а также для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между нашими странами", — сказал Мишустин, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы Пезешкиана.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

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