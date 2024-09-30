https://ria.ru/20240930/mishustin-1975601044.html
Мишустин пригласил президента Ирана в Москву
Мишустин пригласил президента Ирана в Москву - РИА Новости, 30.09.2024
Мишустин пригласил президента Ирана в Москву
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране заявил, что его ждут в Москве для подписания... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:16
2024-09-30T19:16
2024-09-30T19:16
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ТЕГЕРАН, 30 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране заявил, что его ждут в Москве для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба иранского главы исполнительной власти. "Ожидаем вас в Москве для участия в заседании БРИКС, а также для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между нашими странами", — сказал Мишустин, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы Пезешкиана.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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в мире, москва, россия, иран, михаил мишустин, масуд пезешкиан, брикс
В мире, Москва, Россия, Иран, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан, БРИКС
Мишустин пригласил президента Ирана в Москву
Мишустин пригласил Пезешкиана в Москву для участия в заседании БРИКС