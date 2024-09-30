https://ria.ru/20240930/mishustin-1975498570.html
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран - РИА Новости, 30.09.2024
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл с официальным визитом в Иран, где проведёт переговоры с руководством республики. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:04
2024-09-30T13:04
2024-09-30T13:20
россия
иран
михаил мишустин
масуд пезешкиан
экономика
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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл с официальным визитом в Иран, где проведёт переговоры с руководством республики. В рамках визита пройдут переговоры главы российского правительства с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, сообщили ранее в пресс-службе кабинета министров РФ. "Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, михаил мишустин, масуд пезешкиан, экономика
Россия, Иран, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан, Экономика
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран, где проведет переговоры
ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл с официальным визитом в Иран, где проведёт переговоры с руководством республики.
В рамках визита пройдут переговоры главы российского правительства с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, сообщили ранее в пресс-службе кабинета министров РФ.
"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", - сообщили в пресс-службе.