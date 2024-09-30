https://ria.ru/20240930/mishustin-1975498570.html

Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран

Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран - РИА Новости, 30.09.2024

Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл с официальным визитом в Иран, где проведёт переговоры с руководством республики. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:04

2024-09-30T13:04

2024-09-30T13:20

россия

иран

михаил мишустин

масуд пезешкиан

экономика

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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл с официальным визитом в Иран, где проведёт переговоры с руководством республики. В рамках визита пройдут переговоры главы российского правительства с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, сообщили ранее в пресс-службе кабинета министров РФ. "Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

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Ольга Фомченкова

россия, иран, михаил мишустин, масуд пезешкиан, экономика