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Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.09.2024
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16:57 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/mishustin-1975420914.html
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.09.2024
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:57
2024-09-30T16:57
политика
иран
россия
михаил мишустин
масуд пезешкиан
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Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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Мишустин на встрече с президентом Ирана Пезешкианом
Мишустин на встрече с президентом Ирана Пезешкианом
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политика, иран, россия, михаил мишустин, масуд пезешкиан, видео
Политика, Иран, Россия, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
2024-09-30T16:57
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Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция

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Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
 
ПолитикаИранРоссияМихаил МишустинМасуд Пезешкиан
 
 
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