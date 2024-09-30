https://ria.ru/20240930/mishustin-1975420914.html
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.09.2024
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:57
2024-09-30T16:57
2024-09-30T16:57
политика
иран
россия
михаил мишустин
масуд пезешкиан
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Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
иран
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин на встрече с президентом Ирана Пезешкианом
Мишустин на встрече с президентом Ирана Пезешкианом
2024-09-30T16:57
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PT4M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иран, россия, михаил мишустин, масуд пезешкиан, видео
Политика, Иран, Россия, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
2024-09-30T16:57
true
PT4M22S
Встреча Мишустина с президентом Ирана. Прямая трансляция
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Премьер министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.