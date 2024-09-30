https://ria.ru/20240930/minoborony-1975574504.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.09.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник сбит над... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:14

2024-09-30T17:14

2024-09-30T17:29

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Тридцатого сентября текущего года около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/belgorod-1975475216.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность