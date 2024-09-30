https://ria.ru/20240930/minoborony-1975505752.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения ВС РФ уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 350 украинских боевиков и восемь единиц бронетехники, в том числе боевую... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:21

2024-09-30T13:21

2024-09-30T13:33

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения ВС РФ уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 350 украинских боевиков и восемь единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационную станцию ПВО "Рада" израильского производства и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационная станция ПВО "Рада" израильского производства, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и 12 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - констатировали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф