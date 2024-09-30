https://ria.ru/20240930/minoborony-1975448703.html
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области - РИА Новости, 30.09.2024
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:54
2024-09-30T10:54
2024-09-30T11:24
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безопасность
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области, сообщили в Минобороны."Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 километров западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области)", — говорится в релизе.В результате удалось уничтожить 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, отметили в военном ведомстве.По данным Минобороны на 29 сентября, за сутки ВСУ потеряли почти две тысячи военнослужащих, три танка, четыре БМП, десятки артиллерийских орудий. Кроме того, уничтожено 12 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html
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Удар "Искандером" по месту разгрузки украинского ж/д эшелона в Николаевской области
Расчет "Искандера" нанес ракетный удар по месту разгрузки украинского ж/д эшелона в Казанке Николаевской области.
В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщило Минобороны.
2024-09-30T10:54
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россия, кривой рог, николаевская область, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Николаевская область, Безопасность
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
"Искандер-М" уничтожил 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области