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"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области - РИА Новости, 30.09.2024
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10:54 30.09.2024 (обновлено: 11:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/minoborony-1975448703.html
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области - РИА Новости, 30.09.2024
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:54
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россия
специальная военная операция на украине
кривой рог
николаевская область
безопасность
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области, сообщили в Минобороны."Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 километров западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области)", — говорится в релизе.В результате удалось уничтожить 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, отметили в военном ведомстве.По данным Минобороны на 29 сентября, за сутки ВСУ потеряли почти две тысячи военнослужащих, три танка, четыре БМП, десятки артиллерийских орудий. Кроме того, уничтожено 12 складов боеприпасов.
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Удар "Искандером" по месту разгрузки украинского ж/д эшелона в Николаевской области
Расчет "Искандера" нанес ракетный удар по месту разгрузки украинского ж/д эшелона в Казанке Николаевской области. В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщило Минобороны.
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россия, кривой рог, николаевская область, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Николаевская область, Безопасность
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области

"Искандер-М" уничтожил 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в районе поселка Казанка в Николаевской области, сообщили в Минобороны.
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"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 километров западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области)", — говорится в релизе.
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В результате удалось уничтожить 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, отметили в военном ведомстве.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

По данным Минобороны на 29 сентября, за сутки ВСУ потеряли почти две тысячи военнослужащих, три танка, четыре БМП, десятки артиллерийских орудий. Кроме того, уничтожено 12 складов боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКривой РогНиколаевская областьБезопасность
 
 
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