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Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
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07:27 30.09.2024 (обновлено: 07:28 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/minoborony-1975414543.html
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:27
2024-09-30T07:28
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте боевого управления
Военнослужащие в пункте боевого управления - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
05:26
 
Белгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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