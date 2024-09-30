https://ria.ru/20240930/minoborony-1975414543.html
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:27
2024-09-30T07:27
2024-09-30T07:28
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над территорией Белгородской области