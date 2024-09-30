https://ria.ru/20240930/minoborony-1975414543.html

Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ

Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024

Над территорией Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:27

2024-09-30T07:27

2024-09-30T07:28

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html

белгородская область

россия

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность