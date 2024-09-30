https://ria.ru/20240930/minfin-1975604940.html

Минфин США продлил американцам право платить налоги в России

Минфин США продлил американцам право платить налоги в России - РИА Новости, 30.09.2024

Минфин США продлил американцам право платить налоги в России

Минфин США продлил до 8 января действие генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:42

2024-09-30T19:42

2024-09-30T20:25

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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Минфин США продлил до 8 января действие генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. "Физическим лицам США и организациям, прямо или косвенно принадлежащим гражданам или контролируемым ими, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты <...> до 00:01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (7:01 мск)", — говорится в документе.Речь идет об операциях, которые необходимы американским физическим и юридическим лицам для обеспечения их повседневной работы в России.Таким образом, США продлили действие исключения из санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина, которые Вашингтон ввел 28 февраля 2022-го.То решение фактически заморозило любые активы ЦБ, находящиеся в США или у американских граждан, где бы они ни находились.Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что инициаторам ограничений не хватает мужества признать провал своей политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

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экономика, сша, россия, министерство финансов сша