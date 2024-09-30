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Минфин США продлил американцам право платить налоги в России - РИА Новости, 30.09.2024
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19:42 30.09.2024 (обновлено: 20:25 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/minfin-1975604940.html
Минфин США продлил американцам право платить налоги в России
Минфин США продлил американцам право платить налоги в России - РИА Новости, 30.09.2024
Минфин США продлил американцам право платить налоги в России
Минфин США продлил до 8 января действие генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:42
2024-09-30T20:25
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Минфин США продлил до 8 января действие генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. "Физическим лицам США и организациям, прямо или косвенно принадлежащим гражданам или контролируемым ими, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты &lt;...&gt; до 00:01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (7:01 мск)", — говорится в документе.Речь идет об операциях, которые необходимы американским физическим и юридическим лицам для обеспечения их повседневной работы в России.Таким образом, США продлили действие исключения из санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина, которые Вашингтон ввел 28 февраля 2022-го.То решение фактически заморозило любые активы ЦБ, находящиеся в США или у американских граждан, где бы они ни находились.Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что инициаторам ограничений не хватает мужества признать провал своей политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша
Экономика, США, Россия, Министерство финансов США
Минфин США продлил американцам право платить налоги в России

Минфин США продлил американцам право платить налоги в РФ до 8 января 2025 года

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Минфин США продлил до 8 января действие генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.
"Физическим лицам США и организациям, прямо или косвенно принадлежащим гражданам или контролируемым ими, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты <...> до 00:01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (7:01 мск)", — говорится в документе.
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Речь идет об операциях, которые необходимы американским физическим и юридическим лицам для обеспечения их повседневной работы в России.
Таким образом, США продлили действие исключения из санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина, которые Вашингтон ввел 28 февраля 2022-го.
То решение фактически заморозило любые активы ЦБ, находящиеся в США или у американских граждан, где бы они ни находились.
Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что инициаторам ограничений не хватает мужества признать провал своей политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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