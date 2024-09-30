https://ria.ru/20240930/minfin-1975508067.html

Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров

Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 30.09.2024

Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров

Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:31

2024-09-30T13:31

2024-09-30T13:31

общество

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/matkapital-1975479234.html

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