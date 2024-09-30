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Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 30.09.2024
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13:31 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/minfin-1975508067.html
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 30.09.2024
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:31
2024-09-30T13:31
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в сообщении.
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общество, россия
Общество, Россия
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров

Минфин: с 2025 года возобновят индексацию пенсий работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в сообщении.
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