https://ria.ru/20240930/minfin-1975508067.html
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 30.09.2024
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:31
2024-09-30T13:31
2024-09-30T13:31
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/matkapital-1975479234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6d41eea99a43a3d1dee0cbfac2fe833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
Минфин: с 2025 года возобновят индексацию пенсий работающих пенсионеров