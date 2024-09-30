https://ria.ru/20240930/minfin-1975483345.html
Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей
Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей
Расходы бюджета РФ на национальные проекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей, следует из материалов Минфина в рамках внесения проекта федерального... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:29
2024-09-30T12:29
2024-09-30T12:29
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на национальные проекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей, следует из материалов Минфина в рамках внесения проекта федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов в Госдуму. "Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на реализацию национальных целей развития. На мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 триллиона рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019-2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в 2 раза", - сообщил Минфин. Согласно документу, в бюджетной трехлетке на финансирование новых нацпроектов в 2025, 2026 и 2027 годах предусмотрено 5,7 триллиона рублей, 6,2 триллиона и 6,3 триллиона рублей соответственно. О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. Нацпроекты призваны способствовать достижению национальных целей развития РФ. К ним относятся сохранение населения, укрепление здоровья и повышение их благополучия, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека и развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация управления, экономики и социальной сферы.
https://ria.ru/20240930/semya-1975477702.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей
Минфин: расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 трлн руб
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на национальные проекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей, следует из материалов Минфина в рамках внесения проекта федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов в Госдуму.
"Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на реализацию национальных целей развития. На мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 триллиона рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019-2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в 2 раза", - сообщил Минфин.
Согласно документу, в бюджетной трехлетке на финансирование новых нацпроектов в 2025, 2026 и 2027 годах предусмотрено 5,7 триллиона рублей, 6,2 триллиона и 6,3 триллиона рублей соответственно.
О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года.
Нацпроекты призваны способствовать достижению национальных целей развития РФ. К ним относятся сохранение населения, укрепление здоровья и повышение их благополучия, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека и развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация управления, экономики и социальной сферы.