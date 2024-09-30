https://ria.ru/20240930/minfin-1975478250.html

Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств

Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств - РИА Новости, 30.09.2024

Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств

Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:17

2024-09-30T12:17

2024-09-30T12:17

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/semya-1975477702.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика