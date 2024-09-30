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Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств - РИА Новости, 30.09.2024
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12:17 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/minfin-1975478250.html
Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств
Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств - РИА Новости, 30.09.2024
Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств
Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:17
2024-09-30T12:17
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета", - говорится в сообщении.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика

Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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