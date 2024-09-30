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В Мелитополе развернули большой портрет Путина - РИА Новости, 30.09.2024
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21:37 30.09.2024 (обновлено: 22:21 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/melitopol-1975617150.html
В Мелитополе развернули большой портрет Путина
В Мелитополе развернули большой портрет Путина - РИА Новости, 30.09.2024
В Мелитополе развернули большой портрет Путина
Большой портрет президента России Владимира Путина развернули в Мелитополе в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:37
2024-09-30T22:21
мелитополь
запорожская область
россия
владимир путин
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Большой портрет президента России Владимира Путина развернули в Мелитополе в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости.В течение всего дня там, а также в других городах Запорожской области проходили различные мероприятия. Волонтеры раздавали государственную символику России, состоялся автопробег Мелитополь — Бердянск, в котором приняли участие не только жители региона, но и 32-й отряд БАРС имени П. А. Судоплатова. Бронированная машина отряда возглавляла колонну.Большой баннер с изображением Путина в Мелитополе растянула местная молодежь, передает корреспондент агентства.День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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Большой баннер с изображением Путина
Большой баннер с изображением Путина развернули в запорожском Мелитополе в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости. В течение дня в Мелитополе и в других городах Запорожской области прошли различные праздничные мероприятия. Волонтеры раздавали государственную символику России, был организован автопробег Мелитополь - Бердянск, в котором приняли участие не только жители региона, а также и 32-й отряд БАРС имени Судоплатова. Бронированная машина отряда была головной в колонне.
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мелитополь, запорожская область, россия, владимир путин, общество
Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Общество
В Мелитополе развернули большой портрет Путина

В Мелитополе развернули портрет Путина в честь Дня воссоединения регионов с РФ

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Большой портрет президента России Владимира Путина развернули в Мелитополе в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
В течение всего дня там, а также в других городах Запорожской области проходили различные мероприятия. Волонтеры раздавали государственную символику России, состоялся автопробег Мелитополь — Бердянск, в котором приняли участие не только жители региона, но и 32-й отряд БАРС имени П. А. Судоплатова. Бронированная машина отряда возглавляла колонну.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
Вчера, 01:43
Большой баннер с изображением Путина в Мелитополе растянула местная молодежь, передает корреспондент агентства.
День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
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В Сербии отметили День воссоединения новых регионов с Россией
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МелитопольЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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