https://ria.ru/20240930/mchs-1975510237.html

В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS

В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS - РИА Новости, 30.09.2024

В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS

Пиротехники обезвредили в Курской области за прошедшие сутки 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:48

2024-09-30T13:48

2024-09-30T13:52

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вооруженные силы украины

рсзо himars

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области за прошедшие сутки 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пиротехники МЧС России обследуют территории Курской области. За прошлые сутки специалисты: обезвредили 103 суббоеприпаса кассетной ракеты Хаймарс", - говорится в сообщении.Опасные находки были уничтожены на месте, уточнили в ведомстве.Всего с начала работ обследовано более 34 гектаров и обезврежено 693 взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20240929/podpole-1975337448.html

курская область

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, рсзо himars