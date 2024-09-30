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В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS
В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS - РИА Новости, 30.09.2024
В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS
Пиротехники обезвредили в Курской области за прошедшие сутки 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:48
2024-09-30T13:48
2024-09-30T13:52
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области за прошедшие сутки 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пиротехники МЧС России обследуют территории Курской области. За прошлые сутки специалисты: обезвредили 103 суббоеприпаса кассетной ракеты Хаймарс", - говорится в сообщении.Опасные находки были уничтожены на месте, уточнили в ведомстве.Всего с начала работ обследовано более 34 гектаров и обезврежено 693 взрывоопасных предметов.
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, рсзо himars
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS
МЧС: пиротехники обезвредили 103 суббоеприпаса HIMARS в Курской области за сутки