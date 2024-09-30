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Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
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09:11 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/matvienko-1975422162.html
Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией
Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Днём воссоединения с РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:11
2024-09-30T09:11
россия
луганская народная республика
запорожская область
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Днём воссоединения с РФ, отметив важность прошедшего по этому вопросу референдума, определившего будущее регионов. Телеграммы спикер направила в адрес руководства воссоединенных регионов. "Это событие стало знаковым в современной истории республики. Референдум 2022 года как проявление истинного народовластия позволил её жителям ответить на вопрос, каким они видят свое будущее, Осознанный выбор людей стал примером их единодушия и сплочённости, уважения к богатейшему наследию предков и глубокой неразрывной связи поколений", - говорится в телеграмме на имя руководителей ЛНР. По словам сенатора, сегодня в Луганской Народной Республике ведётся системная работа по восстановлению ключевых отраслей промышленности, реализуются масштабные социально значимые проекты, вводятся в эксплуатацию объекты инфраструктуры. "Органы государственной власти региона уделяют большое внимание обеспечению безопасности, делают всё возможное, чтобы оперативно и эффективно решать актуальные задачи", - отмечается в документе. Многого уже удалось добиться, но впереди ещё долгий путь, по которому луганчане идут плечом к плечу со всеми гражданами России. "Уверена, что республика достигнет новых успехов в своем развитии, будет укреплять экономический и индустриальный потенциал. Желаю добра и процветания", - говорится в телеграмме. В поздравлении ДНР Матвиенко отметила, что в регионе сегодня успешно реализуются необходимые мероприятия для его интеграции в социально-экономическое пространство государства, делается всё возможное для повышения обороноспособности, обеспечения безопасности людей. "Предпринимаются активные шаги по восстановлению пострадавших городов, сёл и деревень республики. В этой масштабной работе ощутимую помощь оказывают все субъекты Российской Федерации", - написала спикер. В телеграмме на имя руководства Запорожской области Матвиенко отметила, что сегодня общими усилиями органов государственной власти разных уровней в регионе осуществляются видимые перемены к лучшему, восстанавливаются экономика и социально значимая инфраструктура. "Реализуются национальные проекты и государственные программы, стимулируется промышленность, многое делается для обеспечения безопасности и улучшения качества жизни граждан. Развиваются коммунальная и транспортная сеть, укрепляется связанность территорий", - подчеркнула она. Политик выразила уверенность, что Запорожская область достойно ответит на вызовы времени и преодолеет все трудности, будет вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Поздравляя жителей Херсонской области, сенатор отметила, что регион идет по пути позитивных преобразований и добрых перемен. "Он труден, но вместе мы добьёмся поставленных целей. Благодаря скоординированным усилиям органов государственной власти всех уровней осуществляются социально значимые проекты, ведётся масштабная работа по совершенствованию инфраструктурных объектов", - написала Матвиенко. Она уверена, что регион будет и в дальнейшем последовательно развиваться, наращивать индустриальный и экономический потенциал, а его жители "продолжат способствовать сохранению уникальной культуры и славных многовековых традиций своей малой родины". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
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россия, луганская народная республика, запорожская область, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией

Матвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Днём воссоединения с РФ, отметив важность прошедшего по этому вопросу референдума, определившего будущее регионов.
Телеграммы спикер направила в адрес руководства воссоединенных регионов.
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Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
09:05
"Это событие стало знаковым в современной истории республики. Референдум 2022 года как проявление истинного народовластия позволил её жителям ответить на вопрос, каким они видят свое будущее, Осознанный выбор людей стал примером их единодушия и сплочённости, уважения к богатейшему наследию предков и глубокой неразрывной связи поколений", - говорится в телеграмме на имя руководителей ЛНР.
По словам сенатора, сегодня в Луганской Народной Республике ведётся системная работа по восстановлению ключевых отраслей промышленности, реализуются масштабные социально значимые проекты, вводятся в эксплуатацию объекты инфраструктуры.
"Органы государственной власти региона уделяют большое внимание обеспечению безопасности, делают всё возможное, чтобы оперативно и эффективно решать актуальные задачи", - отмечается в документе.
Многого уже удалось добиться, но впереди ещё долгий путь, по которому луганчане идут плечом к плечу со всеми гражданами России.
"Уверена, что республика достигнет новых успехов в своем развитии, будет укреплять экономический и индустриальный потенциал. Желаю добра и процветания", - говорится в телеграмме.
В поздравлении ДНР Матвиенко отметила, что в регионе сегодня успешно реализуются необходимые мероприятия для его интеграции в социально-экономическое пространство государства, делается всё возможное для повышения обороноспособности, обеспечения безопасности людей.
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"Предпринимаются активные шаги по восстановлению пострадавших городов, сёл и деревень республики. В этой масштабной работе ощутимую помощь оказывают все субъекты Российской Федерации", - написала спикер.
В телеграмме на имя руководства Запорожской области Матвиенко отметила, что сегодня общими усилиями органов государственной власти разных уровней в регионе осуществляются видимые перемены к лучшему, восстанавливаются экономика и социально значимая инфраструктура.
"Реализуются национальные проекты и государственные программы, стимулируется промышленность, многое делается для обеспечения безопасности и улучшения качества жизни граждан. Развиваются коммунальная и транспортная сеть, укрепляется связанность территорий", - подчеркнула она.
Политик выразила уверенность, что Запорожская область достойно ответит на вызовы времени и преодолеет все трудности, будет вносить достойный вклад в решение общенациональных задач.
Поздравляя жителей Херсонской области, сенатор отметила, что регион идет по пути позитивных преобразований и добрых перемен.
"Он труден, но вместе мы добьёмся поставленных целей. Благодаря скоординированным усилиям органов государственной власти всех уровней осуществляются социально значимые проекты, ведётся масштабная работа по совершенствованию инфраструктурных объектов", - написала Матвиенко.
Она уверена, что регион будет и в дальнейшем последовательно развиваться, наращивать индустриальный и экономический потенциал, а его жители "продолжат способствовать сохранению уникальной культуры и славных многовековых традиций своей малой родины".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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