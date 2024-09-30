https://ria.ru/20240930/matvienko-1975393438.html

Матвиенко пообещала, что план интеграции Донбасса и Новороссии исполнят

Матвиенко пообещала, что план интеграции Донбасса и Новороссии исполнят - РИА Новости, 30.09.2024

Матвиенко пообещала, что план интеграции Донбасса и Новороссии исполнят

На землях Донбасса и Новороссии создается мощная основа для благополучия нынешних и будущих поколений, план интеграции и социально-экономического развития... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:19

2024-09-30T00:19

2024-09-30T00:19

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. На землях Донбасса и Новороссии создается мощная основа для благополучия нынешних и будущих поколений, план интеграции и социально-экономического развития регионов до 2030 года будет выполнен в срок и в полном объеме, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. "Два года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией. Как сказал тогда на торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин, они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней", - написала спикер в своем Telegram-канале, поздравляя жителей Донбасса и Новороссии, всех россиян с Днем воссоединения. По ее словам, два года день за днем делается все, чтобы они как можно скорее интегрировались во все сферы, включились во все стратегические национальные проекты, смогли на 100% реализовать свой огромный потенциал. Матвиенко полагает, что именно второй год новой общей истории стал определяющим. "Мы перешли от восстановления воссоединенных регионов к их развитию, смогли качественно изменить жизнь людей", - отметила она. Если в первый год в основном приходилось устранять последствия разрушений, решать самые неотложные вопросы, формировать власть на местах, приводить в соответствие законодательство, с чем успешно справились, то второй год в Новороссии и Донбассе, по ее словам, можно с полным правом назвать годом динамичных преобразований, прежде всего, инфраструктурных. "Их темп не оставляет сомнений в том, что план интеграции и социально-экономического развития (регионов – ред.) до 2030 года будет обязательно выполнен в срок и в полном объеме. На землях Донбасса и Новороссии создается мощная основа для благополучия нынешних и будущих поколений", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, в воссоединенных регионах построены новые дороги, школы, детские сады, многоквартирные дома, больницы – тысячи объектов. Она отметила, что в регионах идет без преувеличения всероссийская стройка, в которой участвуют практически все регионы, крупнейшие города страны. Именно в прошедший год эта помощь приобрела системный, планомерный характер, и каждый день в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях "реальность меняется к лучшему, даже несмотря на сохраняющиеся угрозы и обстрелы", отметила политик. "Убеждена, что жители воссоединенных регионов видят, ценят поддержку и участие со стороны всего российского общества. Спустя два года они, уверена, уже не чувствуют себя "новыми". Они – у себя дома. Они – полноправные граждане Российской Федерации, вносящие свой вклад в общее дело, в процветание нашей великой страны. И это навсегда. Будущее этих регионов – будущее всей России. И это будущее мы строим вместе", - подчеркнула законодатель.

https://ria.ru/20240726/srok-1962117293.html

https://ria.ru/20240905/peskov-1970710099.html

https://ria.ru/20240829/energetika-1969267215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, новороссия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, политика